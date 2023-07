Khám phá bất ngờ từ ngôi làng chỉ có phụ nữ sinh sống

Ngôi làng trông giống như các khu định cư bộ lạc với những cánh đồng và túp lều xung quanh, ngoại trừ một điều khác biệt duy nhất là không thấy bóng dáng đàn ông. Umoja có nghĩa là đoàn kết – một khái niệm cốt lõi của cộng đồng này. Được thành lập vào năm 1990 với vai trò là nơi tôn nghiêm dành cho phụ nữ từ các cộng đồng Samburu thoát khỏi bạo lực giới tính, Umoja đã trở thành nơi sinh sống của phụ nữ dành cho mọi lứa tuổi. Nam giới bị cấm để tạo không gian an toàn cho trẻ em gái và phụ nữ - những người từng là những nạn nhân của bạo lực, lạm dụng tình dục hoặc chạy trốn khỏi tảo hôn.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Nhiếp ảnh gia người Ghana Paul Ninson lần đầu tiên biết đến những người phụ nữ ở làng Umoja trên một bài đăng trên blog và quyết định đến vùng đất này để chụp ảnh ngôi làng vào năm 2017.

Một số thành viên đầu tiên của làng Umoja là đến từ những ngôi làng Smaburu xa xôi nằm rải rác trên Thung lũng Rift. Con số chính xác lên xuống thất thường nhưng ngôi làng Umoja là nơi sinh sống của khoảng 50 gia đình bao gồm phụ nữ và con cái của họ, đồng thời tiếp tục giáo dục người dân về quyền của phụ nữ và bạo lực trên cơ sở giới. Bất kỳ người con trai nào cũng chỉ được phép sống trong làng cho đến khi 18 tuổi.

Nhiếp ảnh gia Paul Ninson cho biết việc tiếp cận ngôi làng là rất khó khăn và ông chỉ được chào đón sau khi giải thích rất kỹ lý do vào làng. Và người dân làng cũng rất vui khi được xem những bức ảnh do ông Paul Ninson chụp.

Lối sống của người dân ở đây rất đơn giản. Những người phụ nữ làm việc để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Nằm cách Umoja khoảng 1 km là khu cắm trại, nơi nhiều du khách lưu trú khi đến vùng này để khám phá khu bảo tồn động vật hoang dã Maasai Mara nổi tiếng.

Khách du lịch muốn đến thăm Umoja phải trả một khoản phí nhỏ là vé vào cửa và có thể mua đồ trang sức đính cườm tinh xảo cũng như các đồ thủ công khác do phụ nữ Samburu tự làm.

Kể chuyện cộng đồng

"Làng không bóng dáng đàn ông" là chủ đề trong loạt ảnh do Nhiếp ảnh gia Ninson chụp. Ông Ninson muốn ghi lại những hình ảnh "nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội, môi trường hoặc chính trị và truyền cảm hứng cho mọi người hành động, kích thích suy nghĩ và thảo luận về các chủ đề quan trọng."

Ngôi làng nhìn từ xa. Ảnh: CNN

Ông Ninson quyết định đi du lịch đến các quốc gia châu Phi khác để chia sẻ "những câu chuyện chưa được kể về người dân ở lục địa này" – một yếu tố mà anh ấy gọi là "kể chuyện cộng đồng".

"Đây là những câu chuyện của châu Phi được kể bởi những người bên ngoài. Sau khi mở rộng danh mục bằng những hình ảnh chụp ở Ghana, Kenya và Ethiopia, Nhiếp ảnh gia Ninson đã đến New York để học tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế vào năm 2019 - nơi ông làm việc với Brandon Stanton, một có vấn của nền tảng kể chuyện "Humans of New York."

Trong một email gửi tới CNN, Cố vấn Stanton cho biết ông đã được truyền cảm hứng bởi tài năng và khả năng lái xe của nhiếp ảnh gia Ninson kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Ghana vào năm 2016, khi Ninson chia sẻ mong muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Thư viện ảnh lớn nhất châu Phi

Nhiếp ảnh gia Nison nói rằng khi khám phá thành phố New York, ông đã tích lũy những cuốn sách ảnh về người châu Phi – những cuốn sách mà người châu Phi sẽ không có cơ hội được đọc ở quê nhà.

Ông Nison quyết định mua càng nhiều sách càng tốt để gửi đến Ghana, giữ chúng trong căn hộ của mình cho đến khi hết chỗ và phải mua một kho chứa. Cuối cùng, với sự hỗ trợ của nền tảng Stanton và Humans of New York, nhiếp ảnh gia Nison đã huy động được hơn 1 triệu đô la để tài trợ cho giai đoạn đầu tiên của Trung tâm Dikan ở thủ đô Accra của Ghana – thư viện nhiếp ảnh và không gian giáo dục trực quan lớn nhất Châu Phi, đã khai trương vào tháng 12 năm 2022. Ông Stanton, người đã tham dự buổi khai trương của Dikan cho biết việc nhiếp ảnh gia Ninson xây dựng trung tâm được xem như "siêu thực".

"Nhiếp ảnh gia Ninson đã rất thành công trong việc thành lập Trung tâm Dikan và xem anh ấy là một nhiếp ảnh gia ưu tú", ông Stanton nhấn mạnh.

Nhiếp ảnh gia Ninson cho biết trung tâm Dikan là không gian để giúp mọi người kể chuyện trên lục địa thông qua các hội thảo và lớp học, cung cấp quyền sử dụng miễn phí thư viện sách ảnh khổng lồ và tổ chức triển lãm ảnh.

Ông Ninson khẳng định mục tiêu của ông là "kết nối mọi người với nhau và với thế giới xung quanh và dự định quay lại làng Umoja trong năm sau.

"Tôi tin vào sức mạnh của việc kể chuyện. Đây là sức mạnh gắn kết mọi người lại với nhau và giúp chúng ta nhìn thế giới theo những cách mới và bất ngờ", ông Ninson nhấn mạnh./.