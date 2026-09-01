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Khám phá làng cổ đẹp nhất Việt Nam ở vùng trung du xứ Quảng

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Làng cổ Lộc Yên như một bức tranh thủy mặc, cất giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình của miền quê xứ Quảng.

Làng cổ Lộc Yên nằm ở vùng trung du thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Làng được hình thành và phát triển vào thế kỷ 15-16, với nhà gỗ, ngõ đá, bờ chè tàu và những vườn cây trái xanh mát. Ngôi làng có diện tổng diện tích 279ha, nhà cửa dựa vào lưng núi, phía trước hướng ra những thửa ruộng bậc thang.

Làng cổ ở trung du xứ Quảng được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, bởi nơi đây hội tụ đầy đủ cảnh sắc tuyệt đẹp của khắp 3 miền non nước. Đó là hình ảnh ruộng bậc thang của miền núi Tây Bắc, làng quê cổ kính của Bắc Bộ, vườn trái cây Nam Bộ, có sông suối đặc trưng của cả miền đất Trung Bộ.

Tháng 9/2019, làng cổ Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Do cấu tạo địa hình ở làng cổ Lộc Yên là gò đồi nên từ xa xưa, người dân địa phương đã sử dụng đá xếp hai bên ngõ, tạo thành những hàng rào xung quanh vườn nhà. Đây là giải pháp để giữ cho bờ đất không bị mưa lũ làm xói mòn. Ngoài ra, còn giúp phân chia ranh giới những khu vườn một cách tự nhiên, đẹp mắt.

Khi dạo bước quanh làng, du khách thú vị với những ngõ đá phủ rêu xanh, hình thành qua 7 thế hệ dân cư sinh sống ở Lộc Yên.

Hiện ở Lộc Yên có 8 ngôi nhà cổ được làm bằng chất liệu gỗ mít, thiết kế 3 gian và 2 chái theo kiểu nhà rường. Mỗi ngôi nhà là một quần thể mang đậm giá trị mỹ thuật.

Sau hàng trăm năm, kiến trúc nhiều nhà cổ ở Lộc Yên vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Theo lãnh đạo xã Thạnh Bình, làng cổ Lộc Yên là mũi nhọn trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương. Trong năm 2025, làng Lộc Yên đã đón khoảng 30.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Tối 29/8 vừa qua, UBND xã Thạnh Bình tổ chức khai mạc Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 với chủ đề “Lộc Yên- miền quê hạnh phúc”. Đây là sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Chợ quê Lộc Yên; Lễ tế Tiền hiền - Hậu hiền; Hội thi thiết kế, sáng tạo và trình diễn trang phục từ mo cau; Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi; Hội thi ẩm thực dân gian “Hương sắc Lộc Yên”; Trình diễn nghề truyền thống làm bánh, làm trầm cảnh cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Theo Thanh Ba/VTC News

VTC News

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