Ngắm nhà của 2 cô gái mới hiểu: Không cần chạy theo xu hướng, chỉ cần biết mình muốn sống thế nào thì nhà sẽ tự có gu

Một căn nhà nổi bật bởi những gam màu mạnh, đồ nội thất cổ điển và vẻ thanh lịch kiểu Pháp; căn còn lại lại giống một ngôi nhà gỗ giữa rừng, ưu tiên vật liệu tự nhiên, màu sắc nguyên bản và cảm giác thư giãn. Điểm chung thú vị là cả hai đều coi ngôi nhà như phần mở rộng của chính mình, thay vì một nơi chỉ cần trang trí cho đẹp.

Căn nhà mang phong cách Pháp hiện đại của Rebecca

Rebecca là một blogger thời trang có niềm yêu thích đặc biệt với phong cách Pháp hiện đại nhẹ nhàng. Điều này được thể hiện khá rõ trong cách cô thiết kế không gian sống của mình tại trung tâm thành phố Quảng Châu.

Ngôi nhà từng gây chú ý bởi một phòng thay đồ rộng tới 230m², đủ sức chứa khoảng 150 đôi giày, cùng chiếc bồn tắm bốn chân có tầm nhìn ra sông Châu Giang. Tuy nhiên, thứ khiến căn nhà trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở diện tích hay mức độ đầu tư, mà còn ở cách Rebecca sử dụng màu sắc khá táo bạo.

Thay vì chọn toàn bộ những gam trung tính đang phổ biến, Rebecca sử dụng tường màu xanh đậm kết hợp với sofa đỏ sẫm. Đây đều là những màu khó dùng trong nhà ở bởi nếu xử lý không khéo, không gian rất dễ trở nên nặng nề. Nhưng khi đặt cạnh các món đồ nội thất cổ điển, tổng thể lại tạo cảm giác sang trọng, rực rỡ mà vẫn giữ được nét tự nhiên.

Căn nhà vì thế không mang vẻ "an toàn" thường thấy ở những không gian sử dụng trắng, be hay xám làm chủ đạo. Mỗi khu vực đều có cá tính khá rõ ràng.

Rebecca cũng không cho rằng một kiểu họa tiết đẹp có thể áp dụng cho toàn bộ căn nhà. Theo cô, việc lựa chọn hoa văn hay màu sắc phải dựa trên chức năng của từng không gian. Phòng khách có thể mạnh mẽ và giàu tính trình diễn, trong khi những khu vực cần nghỉ ngơi lại cần cách xử lý khác.

Đây cũng là nguyên tắc đáng tham khảo khi trang trí nhà: thay vì cố biến mọi phòng thành những phiên bản giống nhau, có thể xác định trước cảm giác mà từng khu vực cần mang lại rồi mới lựa chọn màu sắc, vật liệu và nội thất.

Điều Rebecca đặc biệt đề cao là dấu ấn cá nhân. Theo cô, một không gian tốt không nhất thiết phải thật lớn. Ngay cả một góc nhỏ cũng có thể trở nên đáng giá nếu được bố trí đúng với nhu cầu và ý tưởng của người sử dụng.

Bởi vậy, căn nhà của cô có phần giống cách một người lựa chọn quần áo: không chỉ quan tâm món đồ có đẹp hay không, mà còn xem nó có thực sự phù hợp với mình hay không.

Sarah biến căn nhà thành một "khu rừng" giữa thành phố

Nếu nhà của Rebecca gây ấn tượng bằng màu sắc mạnh và nét cổ điển, không gian sống của Sarah lại đi theo hướng gần như ngược lại.

Sarah yêu thích phong cách rừng gỗ tự nhiên và muốn đưa càng nhiều cảm giác của thiên nhiên vào nhà càng tốt. Căn nhà được thiết kế giống một ngôi nhà gỗ nằm trong "khu rừng đô thị": dù ở giữa thành phố đông đúc, không gian bên trong vẫn tạo cảm giác yên tĩnh, tách khỏi nhịp sống vội vã bên ngoài.

Thay vì che phủ hoàn toàn bề mặt vật liệu, Sarah muốn giữ lại kết cấu tự nhiên của chúng. Những gam màu được sử dụng cũng thiên về màu của gỗ, đá và thiên nhiên hơn là các màu sắc nhân tạo quá nổi bật.

Đá có màu sắc tự nhiên được đưa vào không gian nội thất một cách tiết chế. Mục tiêu không chỉ là tạo vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn giúp căn nhà truyền tải rõ lối sống mà Sarah theo đuổi: gần gũi với thiên nhiên và hướng đến sự bền vững.

Khác với những căn nhà được thiết kế để tạo hiệu ứng ngay khi bước vào, nhà của Sarah hấp dẫn ở cảm giác dễ chịu lâu dài. Gỗ, đá, ánh sáng và những yếu tố tự nhiên cùng xuất hiện nhưng không cố trở thành điểm nhấn riêng lẻ. Chúng được kết nối thành một tổng thể nhẹ nhàng, giống như việc mang một phần khung cảnh ngoài trời vào bên trong nhà.

Sarah cho rằng muốn trở thành một kiểu người nào đó, con người cũng nên sống trong một môi trường phản ánh điều mình hướng đến. Vì thế, việc thiết kế một căn nhà gần thiên nhiên với cô không đơn thuần là lựa chọn phong cách nội thất mà còn là cách duy trì lối sống xanh và lành mạnh mỗi ngày.

Hai căn nhà cho thấy một điều: Nhà đẹp không nhất thiết phải giống nhau

Đặt cạnh nhau, hai căn nhà gần như đại diện cho hai xu hướng thiết kế khác biệt.

Rebecca sử dụng những màu đậm, nội thất cổ điển và phong cách Pháp hiện đại để tạo nên một không gian có tính thời trang cao. Sarah lại lựa chọn gỗ, đá, màu tự nhiên và cảm giác "rừng trong phố" để biến căn nhà thành nơi thư giãn.

Một bên nhiều màu sắc, một bên thiên về tự nhiên. Một bên mang vẻ thanh lịch và có phần cầu kỳ, bên kia mộc mạc, yên tĩnh và tiết chế.

Nhưng điểm chung đáng chú ý nhất là cả hai đều không thiết kế nhà chỉ để chạy theo một xu hướng đang thịnh hành. Mỗi người xác định khá rõ mình muốn sống như thế nào rồi mới quyết định căn nhà nên trông ra sao.

Đó có lẽ cũng là điều khiến những không gian này đáng tham khảo hơn việc sao chép một phong cách nội thất cụ thể. Nhà đẹp chưa chắc phải có món đồ đang "hot", màu sơn đang phổ biến hay diện tích thật lớn. Quan trọng hơn là sau khi đóng cửa trở về, người sống trong đó cảm thấy căn nhà thực sự thuộc về mình.