Bắt giam chồng Đoàn Di Băng về sản xuất, buôn bán hàng giả

05-11-2025 - 16:01 PM | Sống

Ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) và 2 người khác bị bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 5-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ, Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bắt giam chồng Đoàn Di Băng về sản xuất, buôn bán hàng giả- Ảnh 1.

Bắt giam ông Nguyễn Quốc Vũ

Bước đầu điều tra xác định, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên là Phó Tổng giám đốc (thực tế là chủ sở hữu), có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Tháng 1-2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50). 

Trong đó, Tuyến là Phó Tổng Giám đốc đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an xác định ông Vũ là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group, đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của Liên, Tuyến và Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Theo Nguyễn Tuấn

