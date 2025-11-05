Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ Đại úy phòng an ninh mạng bất ngờ có thêm 65 triệu đồng trong tài khoản VietinBank: Công an thành phố lập tức vào cuộc xác minh nguồn gốc

05-11-2025 - 13:18 PM | Sống

Chưa đầy 24h, Công an TP Cần Thơ đã tìm ra chủ nhân của số tiền chuyển đến tài khoản của Đại úy Huỳnh Thị Thoa .

Ngày 04/11 vừa qua, Đại úy Huỳnh Thị Thoa, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ trao trả số tiền 65 triệu đồng cho chị N.T.T.N. (trú phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) do chuyển nhầm.

Trước đó, tối ngày 03/11/2025, Đại úy Huỳnh Thị Thoa nhận được số tiền 65 triệu đồng chuyển từ tài khoản tên N. Sau khi xác định số tiền trên được chuyển nhầm, đồng chí Thoa đã báo cáo trực ban, lãnh đạo đơn vị. Qua tra soát, cán bộ Công an xác định người chuyển nhầm là chị N. Từ đây, đồng chí Thoa đã liên hệ xác nhận và kịp thời chuyển trả lại chị N. số tiền trên.

Nữ Đại úy phòng an ninh mạng bất ngờ có thêm 65 triệu đồng trong tài khoản VietinBank: Công an thành phố lập tức vào cuộc xác minh nguồn gốc- Ảnh 1.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố tiếp nhận, xác minh thông tin chuyển nhầm tiền từ chị N.T.T.N. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nữ Đại úy phòng an ninh mạng bất ngờ có thêm 65 triệu đồng trong tài khoản VietinBank: Công an thành phố lập tức vào cuộc xác minh nguồn gốc- Ảnh 2.

Đại úy Huỳnh Thị Thoa chuyển trả số tiền chị N. chuyển nhầm ngay sau khi tra soát, xác minh thông tin. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nữ Đại úy phòng an ninh mạng bất ngờ có thêm 65 triệu đồng trong tài khoản VietinBank: Công an thành phố lập tức vào cuộc xác minh nguồn gốc- Ảnh 3.

Chị N. viết thư cảm ơn đến Đại úy Huỳnh Thị Thoa và toàn thể đơn vị. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau khi nhận lại số tiền, chị N. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đại úy Huỳnh Thị Thoa, tập thể Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hành động đẹp của Đại úy Huỳnh Thị Thoa là minh chứng sống động, tấm gương sáng về phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân, thể hiện rõ phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, công an đưa ra khuyến cáo:

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Cần Thơ ﻿

