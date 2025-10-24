Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

24-10-2025 - 17:18 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987 là đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, can tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Văn Thắng, thu, giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Trước đó, quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Hương Sơn, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Kép, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2020 đến năm 2024, ngày 17/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, đối với Phùng Ngọc Phương, sinh năm 1971, trú tại thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 BLHS.

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987- Ảnh 1.

Cơ quan ANĐT tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Bé Em

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã

Điều động Chánh Văn phòng UBND Thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư xã Nổi bật

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến Nổi bật

Đã bán xe, người mua chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh 'phạt nguội'?

Đã bán xe, người mua chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh 'phạt nguội'?

16:38 , 24/10/2025
Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ

Bỗng dưng nhận 24.313.760 đồng vào tài khoản tên Phùng Tiến Dũng, chờ 3 tuần không ai liên hệ người đàn ông liền làm điều bất ngờ

16:13 , 24/10/2025
Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tại Lâm Đồng

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tại Lâm Đồng

15:52 , 24/10/2025
Vụ "mất trộm" kỳ lạ ở Quảng Trị: Thủ phạm là... chính chủ!

Vụ "mất trộm" kỳ lạ ở Quảng Trị: Thủ phạm là... chính chủ!

15:29 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên