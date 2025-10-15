Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Bé Em

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Bé Em, sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong thời gian làm chủ hụi vào khoảng tháng 07/2023, Phạm Bé Em thâm hụt tiền cá nhân, không còn khả năng chung hụi nên đình hụi, còn 22 dây hụi chưa hoàn thành trách nhiệm chung hụi cho hụi viên.

Lợi dụng hụi viên không đi khui hụi đầy đủ, các hụi viên không quen biết nhau, Phạm Bé Em đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý hốt 50 chân hụi của hụi viên ở 12/22 dây hụi, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định, Lệnh có liên quan bị can Phạm Bé Em. Ảnh: CA Cà Mau

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu những ai tham gia chơi hụi do Phạm Bé Em làm chủ chưa được làm việc, hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau hoặc Công an xã (nơi cư trú) để được hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Mọi vấn đề xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau, địa chỉ: Khu C1, C2 khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu dân cư Happy Home), phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, điện thoại 0693.809.203 hoặc Điều tra viên Phạm Tấn Mạnh, số điện thoại 0917666869 để được hướng dẫn.