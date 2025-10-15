Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Bé Em

15-10-2025 - 20:15 PM | Xã hội

Phạm Bé Em là chủ hụi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hụi viên tiền tỷ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phạm Bé Em, sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong thời gian làm chủ hụi vào khoảng tháng 07/2023, Phạm Bé Em thâm hụt tiền cá nhân, không còn khả năng chung hụi nên đình hụi, còn 22 dây hụi chưa hoàn thành trách nhiệm chung hụi cho hụi viên.

Lợi dụng hụi viên không đi khui hụi đầy đủ, các hụi viên không quen biết nhau, Phạm Bé Em đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý hốt 50 chân hụi của hụi viên ở 12/22 dây hụi, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Phạm Bé Em- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định, Lệnh có liên quan bị can Phạm Bé Em. Ảnh: CA Cà Mau

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu những ai tham gia chơi hụi do Phạm Bé Em làm chủ chưa được làm việc, hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau hoặc Công an xã (nơi cư trú) để được hướng dẫn thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Mọi vấn đề xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Cà Mau, địa chỉ: Khu C1, C2 khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu dân cư Happy Home), phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, điện thoại 0693.809.203 hoặc Điều tra viên Phạm Tấn Mạnh, số điện thoại 0917666869 để được hướng dẫn.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình Nổi bật

Đề xuất cán bộ có biến động thu nhập 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai

Đề xuất cán bộ có biến động thu nhập 1 tỷ đồng/năm mới phải kê khai Nổi bật

Bắt, di lý Võ Thị Minh Thư sinh năm 1991

Bắt, di lý Võ Thị Minh Thư sinh năm 1991

19:45 , 15/10/2025
Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét

17:55 , 15/10/2025
Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi

Cận cảnh hiện trạng hầm chui gần 800 tỷ đồng sau khi bị ngập như bể bơi

17:10 , 15/10/2025
Trong 4 ngày, 1.900 phương tiện ở TP HCM bị camera phạt nguội ghi lại

Trong 4 ngày, 1.900 phương tiện ở TP HCM bị camera phạt nguội ghi lại

16:21 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên