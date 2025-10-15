Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam Trần Thị Tuyết sinh năm 1963

15-10-2025 - 13:52 PM | Xã hội

Đối tượng Trần Thị Tuyết bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Sáng 15/10, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Viện KSND Khu vực 3 (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đối với Trần Thị Tuyết (SN 1963, trú tại phường Phú Xuân) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bắt tạm giam Trần Thị Tuyết sinh năm 1963- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt giam Trần Thị Tuyết (Ảnh: Công an nhân dân).

Trước đó, vào ngày 4/10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra ở địa phận phường Phong Thái, Tổ CSGT đặc biệt số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP đã phát hiện ô tô khách 16 chỗ BKS 75E-016.39 chạy tuyến Ba Đồn, Quảng Trị - Huế do lái xe Nguyễn Văn Thành điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở Trần Thị Tuyết cùng một phụ nữ khác. mang theo 70 cây thuốc lá JET, 10 cây thuốc lá Hero, 50 cây thuốc lá Esse Change (không rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa). 

Được biết, đối tượng Trần Thị Tuyết có một tiền án về tội vận chuyển hàng lậu. thông tin này được đăng tải trên tờ Huế ngày nay.

Bắt tạm giam Trần Thị Tuyết sinh năm 1963- Ảnh 2.

Số thuốc lá lậu bị thu giữ (Ảnh: Huế ngày nay).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không? Nổi bật

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa

13:38 , 15/10/2025
Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

Chân dung Đào Minh Phú - Doanh nhân nổi tiếng vừa bị bắt cùng Shark Bình

13:36 , 15/10/2025
BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

12:28 , 15/10/2025
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

11:58 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên