Khám xét nơi ở, bắt giam Hồ Thị Mỹ Hạnh

18-10-2025 - 19:09 PM | Xã hội

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hồ Thị Mỹ Hạnh là đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 17/10/2025, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và tiến hành khám xét nơi ở của bị can.

Ngày 04/11/2024, ông L.V.C đến gặp bà V.T.S để tìm người giúp đỡ, lo cho ông không bị xử lý hình sự đối với hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” thì bà V.T.S nói có quen Hồ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1978; trú thôn, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) có thể giúp được theo yêu cầu của L.V.C rồi bà V.T.S gọi điện thoại cho Hạnh nhờ giúp cho L.V.C không bị xử lý hình sự. 

Hạnh đồng ý lo cho L.V.C với số tiền 2.500.000.000 đồng. Ông L.V.C đồng ý, nên từ ngày 06/11/2024 đến ngày 12/11/2024, ông L.V.C đã chuyển đủ số tiền này cho bà Hạnh.

Khám xét nơi ở, bắt giam Hồ Thị Mỹ Hạnh- Ảnh 1.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh

Đến ngày 10/12/2024, ông L.V.C bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Phọ) ra Quyết định khởi tố bị can về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. 

Sau khi bị khởi tố, ông L.V.C đã nhiều lần liên lạc gặp Hạnh để đòi lại 2.500.000.000 đồng nhưng Hạnh nhiều lần hứa hẹn mà không trả nên ông L.V.C đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Thị Mỹ Hạnh khai nhận đã sử dụng số tiền 2.500.000.000 đồng của ông L.V.C vào mục đích trả lãi cá nhân, trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân hết.

Khám xét nơi ở, bắt giam Hồ Thị Mỹ Hạnh- Ảnh 2.

Khám xét nơi ở của bị can

Thấy rằng hành vi của bà Hồ Thị Mỹ Hạnh là đặc biệt nghiêm trọng và đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 16/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn Lệnh bắt bị can tạm giam và phê chuẩn Lệnh khám xét nơi ở đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp

