Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc

30-08-2025 - 18:10 PM | Xã hội

Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng ngày 30/8 cho hay, đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được phát hành bởi 2 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Công ty TNHH Sắt thép và Cơ khí Tân Khai).

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định với giám đốc Phan Hoàng Phúc - Ảnh: CA Đà Nẵng

Toàn bộ hóa đơn khống trên đều được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế lên đến 13,89 tỷ đồng, sau thuế là 15,28 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT xác định đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của Phúc, đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 nămm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: (Các trường hợp cụ thể được quy định chi tiết trong Điều luật).

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

