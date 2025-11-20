Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KHẨN: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, người dân tuyệt đối không được mở nắp nếu thấy những đặc điểm này

20-11-2025 - 15:35 PM | Sống

Công an Đắk Lắk cảnh báo 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi từ Nhà máy đường Tuy Hòa. Nếu ai nhặt được thì tuyệt đối không được mở nắp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Chiều ngày 20/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo khẩn nhằm nhắc nhở người dân. Theo cơ quan chức năng cho biết, hiện nay Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Đặc điểm can 20 lít có màu xanh, xám.

Đây là loại hóa chất nguy hiểm, người dân nào nhặt được không tự ý mở nắp và thông báo lại cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

KHẨN: 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi, người dân tuyệt đối không được mở nắp nếu thấy những đặc điểm này- Ảnh 1.

Đặc điểm nhận diện hóa chất. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước).

Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do bị sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978) bị lật thuyền khi chuyển người nhà.

Tại xã Tuy An Tây: 2 người chết (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng). Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích trong mưa lũ.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...

Theo Nam An

