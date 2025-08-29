Khẩn: 3 tiếng nữa, hàng loạt khu vực Hà Nội sẽ mưa dông, người dân xếp hàng chờ diễu binh đề phòng lốc, gió giật mạnh

Ngày mai 30/8, sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Do đó, ngay từ tối qua (28/8), đã có rất nhiều người dân tới các khu vực gần Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học...để xếp hàng lấy chỗ ngồi.

Song, theo dự báo mới nhất vào hồi 8h10 phút hôm nay (29/8) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa cho khu vực các phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình... Vùng mây có xu hướng di chuyển về phía tây

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong 3 giờ tới, các phường Phúc Lợi, Long Biên, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Mai, Phương Liệt ... có mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa còn tiếp tục mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân Hà Nội trải bạt giữ chỗ sớm 2 đêm để xem tổng duyệt diễu binh, cẩn thận mưa dông lốc

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, từ sau 8h trời tạnh ráo. Như vậy khung 6-8h ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, các nghi lễ như rước đuốc truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước có thể bị ảnh hưởng bởi mưa.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo chiều tối 27/8 nhiệt độ Hà Nội 25-27 độ C, khả năng mưa giảm còn dưới 20%. Ngày 30/8, nhiệt độ 26-32 độ C, khả năng mưa 55%, tuy nhiên mưa chủ yếu vào ban đêm. Ngày 2/9, Hà Nội 28-34 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia để có thông tin mới nhất phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.

Trước đó ngày 26/8, Hà Nội mưa dồn dập làm xuất hiện khoảng 80 điểm ngập ở nội thành, trong đó có điểm ở Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, ngập tới một mét. Giao thông hỗn loạn, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.