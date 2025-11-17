Khán giả vỡ òa khi chứng kiến sự “xuất hiện” của cố GS.NSND Trung Kiên cùng các thế hệ học trò trên sân khấu

“Lời ca còn mãi” do Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) sản xuất, Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc HVANQGVN, Tổng đạo diễn TS.NSƯT Tân Nhàn, ThS Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất, Giám đốc âm nhạc Hàn Việt Tú.

Ngay từ những giây phút đầu, chương trình đã chạm vào trái tim khán giả khi TS.NSND Quốc Hưng- Giám đốc HVANQGVN và TS.NSƯT Tân Nhàn- Trưởng Khoa Thanh nhạc, HVANQGVN cũng là những người học trò ưu tú của GS.NSND Trung Kiên đã mang bó hoa và cuốn sách - một tác phẩm mang tính kinh điển trong nghiên cứu, phát triển thanh nhạc Việt Nam do GS.NSND Trung Kiên biên soạn, đặt lên chiếc ghế danh dự hàng đầu gửi tặng GS.NSND Trung Kiên - nơi đáng lẽ người thầy kính yêu của họ vẫn ngồi đó. Ngay bên cạnh người vợ hiền thảo của ông, GS.NGND Trần Thu Hà và con trai ông, nhạc sĩ Quốc Trung ngồi theo dõi chương trình.

Hành động tưởng nhớ sâu sắc ấy như niềm tin tưởng rằng, dù GS.NSND Trung Kiên đã đi xa nhưng thầy vẫn luôn dõi theo và đón nhận tình cảm của các thế hệ học trò dưới mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong phát biểu mở màn, TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình đã nhấn mạnh tầm vóc và những di sản mà GS.NSND Trung Kiên để lại, trong cả lĩnh vực biểu diễn lẫn sư phạm: “Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, GS.NSND Trung Kiên là một cây đại thụ, một giọng nam cao huyền thoại của dòng nhạc cách mạng. Giọng hát của thầy là tiếng lòng của người nghệ sĩ - chiến sĩ, là biểu tượng của niềm tin, lý tưởng và tình yêu Tổ quốc. Nhưng hơn hết, di sản lớn lao mà thầy để lại chính là những thế hệ học trò - những người nghệ sĩ hôm nay vẫn đang tiếp bước, mang tiếng hát Việt Nam bay xa. Với tâm huyết và tình yêu nghề, thầy đã gieo vào học trò tinh thần say mê nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và nhân cách người nghệ sĩ”.

Đáp lại tấm lòng của các học trò, của Khoa thanh nhạc nói riêng và HVANQGVN nói chung, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên nghẹn ngào bày tỏ sự xúc động, biết ơn và trân trọng đối với chương trình về GS.NSND Trung Kiên. Chương trình không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của các thế hệ nghệ sĩ HVANQGVN, mà còn một lần nữa ghi nhận công lao, giá trị cống hiến của GS.NSND Trung Kiên trong việc đào tạo nhiều thế hệ các nghệ sĩ tài năng, đang tiếp tục tỏa sáng làm rạng rỡ cho nền âm nhạc nước nhà.

“Tôi xúc động và thấy may mắn. Tôi vẫn làm công việc của một nhà giáo mong muốn sẽ tiếp tục truyền thống của trường, sẽ giữ gìn, phát huy những giá trị, truyền thống tốt đẹp mà thầy Trung Kiên đã để lại"- GS.NGND Trần Thu Hà bày tỏ.

GS.NGND Trần Thu Hà càng thêm rưng rưng khi đón nhận bức tranh chân dung GS.NSND Trung Kiên và món quà tri ân 100 triệu đồng từ Khoa Thanh nhạc gửi tặng bà và gia đình thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học trò nhân dịp 20/11.

Đặc biệt, khán phòng chật kín khán giả theo dõi đêm nhạc như vỡ òa xúc động khi được nghe tiếng hát của NSND Trung Kiên cất lên ở ngay phần mở đầu chương trình, hòa giọng cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng trong tiết mục “Chiều hải cảng” (nhạc Nga). Ba thế hệ chung một giai điệu khiến cả khán phòng lặng đi như thể từ một nơi rất xa, người nghệ sĩ tài hoa đã trở về, đứng giữa ánh đèn sân khấu, hát thêm một lần nữa cùng những học trò xuất sắc của mình.

Không chỉ “Chiều hải cảng”, chương trình “Lời ca còn mãi” còn có thêm nhiều khoảnh khắc cảm động khi tiếp tục đưa giọng hát của NSND Trung Kiên hòa vào những tiết mục đặc biệt cùng học trò. Mỗi tiết mục đều chạm cảm xúc bởi vừa gợi nhớ, vừa tôn vinh, khiến khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận như đang đứng trước một tượng đài thanh nhạc.

Xuyên suốt 3 phần của chương trình, những học trò xuất sắc đã cùng nhau làm sống lại những tác phẩm được kế thừa từ di sản âm nhạc của GS.NSND Trung Kiên, như một lời tri ân, một khúc hát tiếp nối dòng chảy di sản mà ông đã khơi nguồn.

Cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đã cùng thể hiện ca khúc “Người thầy” khiến khán giả rưng rưng, bồi hồi. Giọng hát hòa quyện của nhiều thế hệ học trò, từ những nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu đến những tài năng trẻ, cùng với đó là những ngọn nến tri ân được bật sáng trên sân khấu như những vì sao nhỏ, tượng trưng cho lòng biết ơn sâu sắc gửi tới GS.NSND Trung Kiên - người để lại một di sản lớn cho thanh nhạc Việt Nam.

Trong khoảnh khắc nghẹn ngào ấy, vợ và con trai của cố GS.NSND Trung Kiên - NSND Trần Thu Hà và nhạc sĩ Quốc Trung - bước lên sân khấu, trao bó hoa tri ân và ôm cảm ơn từng nghệ sĩ tham gia chương trình. NSND Trần Thu Hà không giấu được nước mắt đón nhận tình cảm mà các thế hệ học trò dành cho chồng mình - những tình cảm vô cùng chân thành, đẹp đẽ và ấm áp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ca còn mãi” nhận được sự đánh giá cao của khán giả không chỉ bởi sự hấp dẫn mà còn bởi tính giá trị nghệ thuật đỉnh cao xuyên suốt. Không chỉ là một đêm nhạc, “Lời ca còn mãi” là lời tri ân lắng đọng, nơi khán giả cảm nhận rõ tầm vóc của một người nghệ sĩ - nhà sư phạm vĩ đại, người đặt nền móng cho sự phát triển của thanh nhạc Việt Nam.



