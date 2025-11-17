Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MC Huyền Trang Mù Tạt cưới tiền vệ tuyển Việt Nam?

17-11-2025 - 09:34 AM

Rộ tin cầu thủ từng khoác áo tuyển Việt Nam sắp làm đám cưới.

Mới đây, dân tình yêu bóng đá rộ thông tin cầu thủ Phạm Đức Huy chuẩn bị tổ chức đám cưới với MC Huyền Trang Mù Tạt. Nhiều thông tin hé lộ cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ vào cuối tháng 10 và dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

MC Huyền Trang Mù Tạt cưới tiền vệ tuyển Việt Nam?- Ảnh 1.

Huyền Trang có mối quan hệ tốt với bố mẹ Đức Huy

MC Huyền Trang Mù Tạt cưới tiền vệ tuyển Việt Nam?- Ảnh 2.

Cô nàng thường khoe trò chuyện với mẹ của chàng cầu thủ

Mới đây, Huyền Trang còn chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng gia đình bạn trai. Nữ MC xưng hô với bố mẹ của Đức Huy là "anh chị", cho thấy mối quan hệ giữa hai bên gia đình đã có sự gắn bó nhất định. Trước đó, cả hai thường xuyên để lộ nhiều khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội, từ những bức ảnh đi du lịch, những đoạn hội thoại hài hước đến chiếc ảnh Đức Huy đăng vào dịp Valentine, trong đó bóng dáng bạn gái xuất hiện đầy thân mật.

MC Huyền Trang Mù Tạt cưới tiền vệ tuyển Việt Nam?- Ảnh 3.

Đức Huy và Huyền Trang hẹn hò từ đầu năm 2025

Đức Huy vốn nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" của tuyển Việt Nam, không chỉ duyên dáng trên sân mà còn cực lầy lội ngoài đời. Trong khi đó, Huyền Trang "Mù Tạt" lại là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ khi dẫn nhiều chương trình thể thao, giải trí. Chính vì vậy, khoảnh khắc công khai ngọt ngào này càng khiến fan "đẩy thuyền" nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Đức Huy và Huyền Trang đã hẹn hò từ đầu năm 2025, đến nay cặp đôi thoải mái công khai tình cảm và thường xuyên đi du lịch cùng nhau.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

