Khan hiếm chip nhớ, giá thiết bị điện tử có nguy cơ tăng mạnh

21-11-2025 - 08:35 AM | Kinh tế số

Nhu cầu chip DRAM và NAND phục vụ AI tăng mạnh đang gây thiếu hụt nguồn cung, khiến giá điện thoại, laptop có thể tăng trong năm 2026.

Nhiều nhà sản xuất và chuyên gia cảnh báo giá điện thoại, máy tính xách tay và các thiết bị công nghệ có thể tăng mạnh trong năm tới, khi các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tiêu thụ lượng lớn chip nhớ vốn được dùng cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

Ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, cho biết áp lực chuỗi cung ứng chip nhớ trong năm 2026 sẽ lớn hơn nhiều so với hiện nay, khiến giá bán lẻ sản phẩm có nguy cơ tăng đáng kể. Ông William Keating, đứng đầu công ty tư vấn công nghệ và bán dẫn Ingenuity, cũng dự đoán tình trạng thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các nhà sản xuất PC, điện thoại, máy chủ, và người tiêu dùng cuối cùng sẽ phải trả chi phí cao hơn.

Thị trường hiện ghi nhận nhu cầu vượt trội đối với các loại chip chủ chốt như DRAM và NAND – những linh kiện quan trọng cho cả thiết bị hằng ngày lẫn hệ thống AI tạo sinh. Giá tăng đã mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất như Samsung, SK Hynix, Micron hay SanDisk. Samsung cho biết nhu cầu máy chủ AI tiếp tục vượt xa năng lực cung ứng của ngành.

Theo ông Keating, nguồn cung thiếu hụt do nhu cầu AI tăng mạnh trong khi các hãng chip đã cắt giảm đầu tư mở rộng công suất những năm qua để tránh lặp lại chu kỳ giảm giá sâu. Công ty phân tích TrendForce vì vậy hạ dự báo sản lượng smartphone và laptop năm 2026, nhận định ngành chip đang bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Ngoài thiết bị tiêu dùng, ngành ô tô cũng có thể bị tác động. Nhiều khách hàng chip, trong đó có SMIC, đang thận trọng đặt hàng vì lo ngại thiếu nguồn cung. Các chuyên gia dự báo giá chip sẽ tiếp tục tăng, kéo theo thời gian giao hàng dài hơn và các hợp đồng bao tiêu phổ biến hơn ít nhất đến đầu năm 2026.

