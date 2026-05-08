Khánh Hòa: Thống nhất làm hầm chui nút giao Mả Vòng

Theo Kỳ Nam | 08-05-2026 - 07:54 AM | Bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Nút giao Mả Vòng, dự kiến làm hầm chui gần 461 tỉ đồng để xóa ùn tắc

Ngày 7-5, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các phương án đầu tư dự án nút giao vòng xoay Mả Vòng – một trong những "điểm nghẽn" giao thông lớn nhất tại Nha Trang.

Theo Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư dự án nhằm giải quyết tình trạng xung đột giao thông kéo dài tại khu vực vòng xoay Mả Vòng. Dự án cũng hướng đến mục tiêu nâng cao an toàn giao thông, tăng khả năng thông hành và hạn chế ảnh hưởng của đường sắt đến giao thông đường bộ.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày 4 phương án đầu tư để so sánh. Trong đó, phương án 1 được chủ đầu tư đề xuất lựa chọn.

Nút giao Mả Vòng thường xuyên ùn tắc giao thông vì "bóng đèn" đường sắt đi vào ra ga Nha Trang

Theo phương án này, dự án sẽ xây dựng hầm chui theo hướng từ đường 23 tháng 10 đi đường Yersin, cho xe lưu thông trực thông qua nút giao Mả Vòng và kết nối với vòng xuyến công viên Võ Văn Ký. 

Tổng chiều dài hầm kín và hầm hở khoảng 575 m. Tổng mức đầu tư của dự án gần 461 tỉ đồng.

Đại diện Sở Xây dựng Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã góp ý về thiết kế, tổ chức giao thông và khả năng kết nối hạ tầng đô thị của các phương án.

Khu vực nút giao Mả Vòng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cơ bản thống nhất lựa chọn phương án 1; yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ hiệu quả giải quyết ùn tắc và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các công trình mặt tiền dọc tuyến.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu để bảo đảm cơ sở triển khai dự án đồng bộ, bền vững; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-5.

