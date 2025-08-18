Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khánh thành đồng loạt hai bệnh viện tuyến trung ương hiện đại tại Hà Nội

18-08-2025 - 17:17 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8, hai bệnh viện tuyến trung ương sẽ tổ chức lễ khánh thành gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, cùng tọa lạc tại xã Kiều Phú, Hà Nội.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 – ngôi nhà an lành cho trẻ em
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 6 ha với diện tích công trình khoảng 7.530 m².

Công trình bao gồm một khối hành chính, một khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng cùng một tầng hầm và nhiều hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm.

Bệnh viện được bố trí 300 giường bệnh nội trú trong không gian rộng rãi, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc dài ngày cho bệnh nhi và người thân. Hệ thống khám ngoại trú với khu vực tiếp đón, phòng khám, cấp cứu đã hoàn thiện, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ ngày đầu hoạt động.

Toàn bộ trang thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu và phòng mổ đã được vận hành thử nghiệm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và chuyên môn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, kho dược và vật tư y tế đã được nhập kho, bảo quản đúng quy định, nhà thuốc bệnh viện cũng sẵn sàng phục vụ.

Khánh thành đồng loạt hai bệnh viện tuyến trung ương hiện đại tại Hà Nội- Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2.

Cùng với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chuyên môn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2, đảm bảo mọi bệnh nhi khi đến cơ sở 2 đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chuyên môn tương đương cơ sở 1, mang lại sự yên tâm cho các gia đình, đồng thời tạo sự liên thông và thống nhất trong quy trình điều trị.
Tọa lạc tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, có tổng diện tích khu đất khoảng 6 hecta, trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, gồm 1 khối hành chính, 1 khối cận lâm sàng, 2 khối điều trị nội trú cao 5 tầng, 01 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

Cơ sở 2 của Bệnh viện được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em.

Khánh thành đồng loạt hai bệnh viện tuyến trung ương hiện đại tại Hà Nội- Ảnh 2.

Các thiết bị hiện đại đã sẵn sàng hoạt động tại BV Nhi Trung ương cơ sở 2.

Với sự chuẩn bị toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình chuyên môn, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời mang đến cho trẻ em một môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và nhân văn.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Đây là công trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng cống hiến cho thế hệ tương lai. Những giá trị của Bệnh viện Nhi Trung ương - cả ở cơ sở chính lẫn cơ sở 2 - không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay trang thiết bị hiện đại, mà còn thể hiện qua từng hành động tử tế và nhân văn của đội ngũ cán bộ, nhân viên dành cho trẻ em. Chúng tôi cam kết, Cơ sở 2 sẽ không chỉ là nơi khám chữa bệnh, mà sẽ là mái nhà an lành cho trẻ em - nơi hội tụ y đức, chuyên môn và sự tận tâm”.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 – hướng tới bệnh viện thông minh, xanh và số hóa

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được đầu tư gần 950 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 60.000m² với diện tích công trình hơn 8.400m². Công trình gồm 6 tầng nổi, một tầng kỹ thuật và một tầng tum, được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, thân thiện môi trường.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 lượt khám/ngày. Cơ sở được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng cùng nhiều phòng chức năng như điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật…

Khánh thành đồng loạt hai bệnh viện tuyến trung ương hiện đại tại Hà Nội- Ảnh 3.

BV Phụ sản Trung ương cơ sở 2.

Toàn bộ trang thiết bị y tế đồng bộ đã được lắp đặt, nhiều ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được tích hợp, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh và số hóa. Đội ngũ nhân lực cũng được chuẩn bị đầy đủ, với sự điều chuyển hợp lý từ cơ sở 1, trong đó có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia vận hành.

Góp phần giảm tải, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Việc đồng loạt đưa vào hoạt động cơ sở 2 của hai bệnh viện tuyến trung ương không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở chính, mà còn mở ra môi trường chăm sóc y tế hiện đại, an toàn và nhân văn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân Thủ đô và khu vực phía Bắc.

Hà Nội khánh thành, khởi công 10 dự án hạ tầng

Theo Hà Minh

Báo Tiền Phong

