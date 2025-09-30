Khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tại tỉnh Gia Lai

Khánh thành dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ ven biển (ĐT.639) qua địa phận tỉnh Gia Lai có chiều dài khoảng 121 km; quy mô đường cấp III, từ 2 - 4 làn xe.

Đường ven biển qua địa phận tỉnh được chia làm 07 đoạn tuyến để đầu tư theo từng giai đoạn. Đến nay, có 03 đoạn tuyến (đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; đoạn Cát Tiến đến Mỹ Thành và đoạn Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân) đã thi công hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân là một trong những phân đoạn quan trọng của Đường ven biển qua tỉnh Gia Lai. Tuyến đường dài 1,59km, có điểm đầu giáp đường Quốc lộ 19 mới (tại lý trình Km6 734) và điểm cuối giao với đường vành đai trong Khu đô thị Diêm Vân (tại lý trình Km1 592), đi qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước.

Dự án có tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50km/h, bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe, xây dựng hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và trồng cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, tạo tuyến giao thông quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này giúp cho việc đi lại của người dân được thuận lợi, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, từng bước triển khai thực hiện hoàn thành theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Để công trình phát huy tốt hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì sử dụng công trình; hoàn thành các thủ tục quyết toán đầu tư và thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, cập nhật các quy hoạch xây dựng, quy hoạch khác có liên quan, triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch để khai thác tối đa hiệu quả của tuyến đường này, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền Trung.