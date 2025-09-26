Khánh thành đường hơn 5.000 tỷ đồng kết nối Ninh Bình – Hưng Yên – Hải Phòng

Dự án tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 335 ngày 17/3/2017. UBND tỉnh Ninh Bình sau đó phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 46km, đi qua nhiều xã thuộc các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng, Hải Hậu (Nam Định cũ).

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình xây dựng cầu vượt sông Đáy. Ảnh: Đức Lam.

Dự án gồm 8 cây cầu, trong đó có 2 cầu lớn (cầu vượt nút giao đầu tuyến, cầu Đống Cao vượt sông Đào), 2 cầu trung (cầu sông Sắt, cầu Quần Liêu) và 4 cầu nhỏ. Tuyến đường có quy mô đạt chuẩn cấp II đồng bằng ở đoạn chính (nền đường 24m, 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe thô sơ mỗi bên) và quy mô đường phố chính đô thị ở đoạn cuối (bề rộng nền đường từ 32,5m đến 34,5m).

Cùng với tuyến đường trục, dự án cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng có tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng, chiều dài 2km, đi qua các xã Khánh Trung, Khánh Thiện (Ninh Bình cũ) và Nghĩa Hưng (Nam Định cũ).

Cầu có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, phần cầu chính dài 1,36km, mặt cắt ngang 19,5m; đường dẫn dài 0,64km, nền đường rộng 19m. Cầu bảo đảm khổ thông thuyền 85x15m, thông thoáng cho vận tải thủy cấp đặc biệt và thoát lũ sông Đáy. Toàn bộ kết cấu sử dụng dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, nhiều nhịp Super T, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Công trình còn kết nối trực tiếp với tuyến Bái Đính – Kim Sơn (tỉnh lộ 476), Quốc lộ 37B và đường tỉnh 490 bằng các nhánh đường mới, mở ra trục giao thông liên vùng quan trọng giữa đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Nút giao Phú Thứ -Thành phố Phủ Lý (cũ)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định, các công trình khánh thành hôm nay là hạ tầng giao thông chiến lược, góp phần kết nối đồng bộ hệ thống cao tốc Bắc – Nam (CT.01) với cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), tạo sự liên thông vùng, giảm tải áp lực cho giao thông hiện có và mở rộng không gian phát triển.

“Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, đặc biệt đối với khu kinh tế Ninh Cơ và vùng ven biển của tỉnh. Công trình cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, ông Ngọc nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương sớm hoàn tất thủ tục bàn giao, nghiệm thu, quản lý khai thác công trình, đồng thời tăng cường bảo dưỡng, đảm bảo an toàn, thông suốt, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời đề nghị nhân dân cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ để công trình phát huy giá trị lâu dài, bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam.

Cùng ngày, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Dự án xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I) – công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án được phê duyệt từ năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, chiều dài tuyến hơn 3,2 km, kết nối từ nút giao đường Vạn Hạnh – Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 1A) đến đường Bái Đính – Kim Sơn (ĐT 476). Công trình gồm nhiều hạng mục đồng bộ: tuyến đường, hệ thống cầu, vỉa hè, cây xanh, kè bê tông, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Khởi công từ tháng 7/2016, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Việc khánh thành dự án kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I) mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, là minh chứng cho quyết tâm xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo diện mạo đô thị mới và khẳng định bước phát triển vững chắc của Ninh Bình.