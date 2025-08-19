Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã khánh thành, khởi công nhiều công trình.

Phú Thọ: Khánh thành hồ thuỷ lợi lớn nhất miền Bắc và nhiều công trình công nghiệp trọng điểm

Những dự án khởi công tại Phú Thọ gồm: Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, Khu tái định cư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Phú Thọ); khánh thành các công trình: Hồ chứa nước Cánh Tạng, Tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Trong đó, Hồ Cánh Tạng là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất miền Bắc hiện nay, với tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng, dung tích chứa 91 triệu m³ nước. Hồ có đập chính cao gần 55 m, dài 838 m, đập phụ cao hơn 37 m, dài 131 m. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, giảm thiểu ngập lụt và cải thiện môi trường sinh thái .

Hồ Cảnh Tạng công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc.

Lào Cai đồng loạt khởi công 6 công trình hạ tầng trọng điểm

Tỉnh Lào Cai đồng loạt khởi công 6 công trình hạ tầng trọng điểm gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I); Dự án tái định cư thôn Nước Mát, phường Âu Lâu phục vụ thi công tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Dự án nhà ở xã hội Bình Minh - Tây Bắc.

Khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai

Ba công trình quan trọng khác cũng được khởi công gồm: Gói thầu số 14 thi công xây dựng cầu Ngòi Phát thuộc dự án tuyến đường dọc sông Hồng, kết nối cửa khẩu Bản Vược đến Y Tý; dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Bản Qua, phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Dự án hạ tầng kỹ thuật khu SX1, SX2 thuộc khu logistics Kim Thành – Bản Vược, tạo quỹ đất phục vụ tuyến đường sắt và hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần hiện đại.

Tuyên Quang: Khánh thành một tuyến đường, khởi công trường liên cấp

Ngày 19/8, Tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành công trình Cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 - Km188, QL 37 tỉnh Tuyên Quang. Công trình nhằm giảm tải giao thông qua trung tâm, kết nối thuận lợi hơn tới Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Lễ khánh thành công trình Cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 - Km188, QL 37 tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh cũng khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy. Đây là công trình hiện thực hóa chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú tại 248 xã biên giới, theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, công trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, người đã trao tặng kinh phí xây dựng trong chuyến thăm Tuyên Quang mới đây.

Sơn La và Lao Châu khởi công nhiều trường học ở biên giới và vùng khó khăn

Ngày 19/8, tại xã Phiêng Khoài, UBND tỉnh Sơn La long trọng tổ chức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài.

Khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài.

Đây là Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở đầu tiên trong tổng số 13 trường sẽ được triển khai tại Sơn La theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Cũng trong sáng 19/8, UBND tỉnh Lai Châu khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ. Dự án có quy mô xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho học sinh, với hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ.

Điện Biên: Khởi công xây dựng bảo tàng và 2 khu đô thị

Cùng ngày, Điện Biên khởi công 3 công trình, dự án: Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, phường Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên và Khu đô thị Mường Thanh A, phường Điện Biên Phủ.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Ảnh Báo Điện Biên phủ.

Trong đó, Bảo tàng tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 18/10/2024. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án được đầu tư xây dựng kết hợp với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử như: Đồi A1, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát, Nghĩa trang liệt sĩ A1… tạo nên trung tâm văn hóa - lịch sử đặc biệt của tỉnh.