Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc

19-08-2025 - 16:18 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hồ Cánh Tạng là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất miền Bắc hiện nay, với tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng, dung tích chứa 91 triệu m³ nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã khánh thành, khởi công nhiều công trình.

Phú Thọ: Khánh thành hồ thuỷ lợi lớn nhất miền Bắc và nhiều công trình công nghiệp trọng điểm

Những dự án khởi công tại Phú Thọ gồm: Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, Khu tái định cư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Phú Thọ); khánh thành các công trình: Hồ chứa nước Cánh Tạng, Tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.

Trong đó, Hồ Cánh Tạng là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất miền Bắc hiện nay, với tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng, dung tích chứa 91 triệu m³ nước. Hồ có đập chính cao gần 55 m, dài 838 m, đập phụ cao hơn 37 m, dài 131 m. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, giảm thiểu ngập lụt và cải thiện môi trường sinh thái .

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 1.

Hồ Cảnh Tạng công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc.

Lào Cai đồng loạt khởi công 6 công trình hạ tầng trọng điểm

Tỉnh Lào Cai đồng loạt khởi công 6 công trình hạ tầng trọng điểm gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I); Dự án tái định cư thôn Nước Mát, phường Âu Lâu phục vụ thi công tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Dự án nhà ở xã hội Bình Minh - Tây Bắc.

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 2.

Khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai

Ba công trình quan trọng khác cũng được khởi công gồm: Gói thầu số 14 thi công xây dựng cầu Ngòi Phát thuộc dự án tuyến đường dọc sông Hồng, kết nối cửa khẩu Bản Vược đến Y Tý; dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Bản Qua, phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Dự án hạ tầng kỹ thuật khu SX1, SX2 thuộc khu logistics Kim Thành – Bản Vược, tạo quỹ đất phục vụ tuyến đường sắt và hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần hiện đại.

Tuyên Quang: Khánh thành một tuyến đường, khởi công trường liên cấp

Ngày 19/8, Tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành công trình Cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 - Km188, QL 37 tỉnh Tuyên Quang. Công trình nhằm giảm tải giao thông qua trung tâm, kết nối thuận lợi hơn tới Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 3.

Lễ khánh thành công trình Cầu và đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 - Km188, QL 37 tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh cũng khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Thủy. Đây là công trình hiện thực hóa chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú tại 248 xã biên giới, theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, công trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm, người đã trao tặng kinh phí xây dựng trong chuyến thăm Tuyên Quang mới đây.

Sơn La và Lao Châu khởi công nhiều trường học ở biên giới và vùng khó khăn

Ngày 19/8, tại xã Phiêng Khoài, UBND tỉnh Sơn La long trọng tổ chức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài.

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 4.

Khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Phiêng Khoài.

Đây là Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở đầu tiên trong tổng số 13 trường sẽ được triển khai tại Sơn La theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Cũng trong sáng 19/8, UBND tỉnh Lai Châu khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ. Dự án có quy mô xây dựng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho học sinh, với hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các hạng mục phụ trợ đồng bộ.

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 5.

Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Thổ.

Điện Biên: Khởi công xây dựng bảo tàng và 2 khu đô thị

Cùng ngày, Điện Biên khởi công 3 công trình, dự án: Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, phường Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên và Khu đô thị Mường Thanh A, phường Điện Biên Phủ.

Khánh thành hồ thuỷ lợi 4.128 tỷ đồng, lớn nhất miền Bắc- Ảnh 6.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Ảnh Báo Điện Biên phủ.

Trong đó, Bảo tàng tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 18/10/2024. Dự án có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án được đầu tư xây dựng kết hợp với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử như: Đồi A1, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát, Nghĩa trang liệt sĩ A1… tạo nên trung tâm văn hóa - lịch sử đặc biệt của tỉnh.

Theo Việt Hà - Đức Anh - Thành Đạt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’

Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’ Nổi bật

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Nổi bật

Dự án cao tốc của Đèo Cả quyết tâm ‘về đích’ sớm 1 năm, tạo kỷ lục trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam

Dự án cao tốc của Đèo Cả quyết tâm ‘về đích’ sớm 1 năm, tạo kỷ lục trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam

15:45 , 19/08/2025
Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng

Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng

15:28 , 19/08/2025
Khánh Hòa, Đắk Lắk đồng loạt khởi công nhiều dự án nghìn tỷ

Khánh Hòa, Đắk Lắk đồng loạt khởi công nhiều dự án nghìn tỷ

15:00 , 19/08/2025
Hôm nay, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức ra mắt: Mỗi ngày chỉ chạy 3 chuyến, có cả ca hát phục vụ hành khách

Hôm nay, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức ra mắt: Mỗi ngày chỉ chạy 3 chuyến, có cả ca hát phục vụ hành khách

14:35 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên