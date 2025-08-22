Khảo sát mới nhất về siêu động đất rãnh Nankai: Hơn 520.000 người dân có thể phải sơ tán nếu 1 tín hiệu phát ra

Theo NHK, kết quả khảo sát toàn quốc của Nhật Bản lần đầu tiên cho thấy, khi chính phủ phát đi thông tin khẩn cấp “cảnh giác động đất siêu lớn” (mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo tạm thời về động đất rãnh Nankai), số người dân phải sơ tán trước 1 tuần để phòng sóng thần có thể lên tới hơn 520.000 người. Trong số đó, hơn một nửa là người cao tuổi hoặc người khuyết tật.

Cụ thể, khi xảy ra một trận động đất có cường độ từ 8 độ richter trở lên trong vùng tâm chấn dự kiến của siêu động đất rãnh Nankai, Nhật Bản sẽ phát đi thông báo đặc biệt “cảnh giác động đất siêu lớn”. Trên cơ sở đó, các chính quyền địa phương sẽ yêu cầu những người dân có nguy cơ không kịp sơ tán trong trường hợp sóng thần xảy ra tiến hành sơ tán trước 1 tuần.

Các khu vực sơ tán trước được chia thành hai loại: khu vực toàn bộ cư dân đều phải sơ tán và khu vực chỉ áp dụng với nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật. Việc chỉ định này phải được các chính quyền địa phương quyết định từ trước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2025, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã tiến hành khảo sát với 707 thành phố, thị trấn, làng xã từ khu vực Kanto đến Okinawa và Amami. Kết quả cho thấy, đã có 130 chính quyền địa phương từ Chiba đến Kagoshima hoàn tất việc chỉ định khu vực sơ tán, với tổng số cư dân thuộc diện sơ tán trước lên tới hơn 520.000 người.

Cụ thể:

Khoảng 245.600 người thuộc diện toàn bộ dân cư phải sơ tán.

Khoảng 274.800 người thuộc diện chỉ người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng dễ tổn thương khác phải sơ tán.

Xét theo từng tỉnh, thành phố Kōchi có số cư dân phải sơ tán nhiều nhất với khoảng 92.100 người, tiếp đến là Miyazaki với khoảng 79.900 người và Shizuoka với khoảng 70.200 người.

Trong khi đó, khoảng 200 chính quyền các địa phương cho biết họ vẫn đang “trong quá trình xem xét” hoặc “chưa thể xem xét” về việc chỉ định các khu vực sơ tán. Văn phòng Nội các cho biết sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến trình này tại các địa phương còn chậm trễ.

Nguồn: NHK