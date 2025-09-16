"Khét" như idol đắt show nhất Kbiz: Lái siêu xe 12 tỷ lên sân khấu, chạy tour cả năm vẫn cháy vé

Khởi động tour diễn mới bằng siêu xe 12 tỷ

Ngày 13-14/9, tại SVĐ Incheon Asiad, SEVENTEEN chính thức khởi động World Tour mới mang tên SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] . Do một số thành viên đang trong quá trình chuẩn bị nhập ngũ, hai đêm diễn này đã được sắp xếp lại vũ đạo và đội hình, với 9 thành viên tham gia biểu diễn chính thức.

Sân khấu mở màn tour mới của SEVENTEEN - HDB x Thunder

Trong suốt hơn 3 giờ đồng hồ, SEVENTEEN đưa khán giả đi qua loạt hit làm nên tên tuổi, xen kẽ cùng các màn trình diễn solo đặc sắc từ từng thành viên. Một trong những khoảnh khắc viral nhất đêm mở màn chính là phần intro do Mingyu và Jun đảm nhận. Cả hai lái siêu xe tiến thẳng vào sân khấu, bước ra với thần thái đỉnh cao giữa tiếng nhạc hừng hực. Đặc biệt, chiếc G63 mà Mingyu lái có giá trị lên tới 12 tỷ đồng, trở thành điểm nhấn thể hiện mức độ “chịu chơi” của nhóm nam được mệnh danh là đắt show nhất Kpop hiện tại.

Mingyu mang siêu xe 12 tỷ lên sân khấu mở màn World Tour

Sự xuất hiện bất ngờ của 4 thành viên đang tạm dừng hoạt động: Jeonghan, Wonwoo, Hoshi và Woozi ở đêm diễn thứ hai cũng khiến cộng đồng fan phấn khích hơn bao giờ hết. Dù đội hình không trọn vẹn, mỗi đêm diễn vẫn thu hút tới 54.000 khán giả, tổng cộng hơn 100.000 fan đổ về Incheon trong hai ngày.

Jeonghan, Wonwoo, Hoshi và Woozi ở đêm diễn thứ hai của nhóm

Khung hình 13 thành viên gây sốt fandom

Tất cả vé đều được “tẩu tán” sạch sẽ, chứng minh sức hút khổng lồ của SEVENTEEN. Sau Incheon, tour diễn NEW_ sẽ tiếp tục tới Hong Kong vào cuối tháng 9, sau đó đặt chân tới Bắc Mỹ vào tháng 10 và Nhật Bản vào tháng 11, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới.

SEVENTEEN lấp kín SVĐ với gần 54 nghìn khán giả mỗi đêm

9 thành viên biểu diễn

Loạt khoảnh khắc đáng nhớ của SEVENTEEN

Nhóm nam triệu bản hoạt động không nghỉ, đắt show hàng đầu Kbiz

Debut năm 2015 từ một công ty nhỏ, SEVENTEEN đã trải qua hành trình dài để vươn lên thành "ông hoàng triệu bản" của Kpop. Nhóm đạt đỉnh cao trong năm thứ 8 và 9 sự nghiệp, duy trì vị trí nhóm nam đắt show hàng đầu ngay cả khi nhiều thành viên lần lượt nhập ngũ. Tháng 2 năm nay, nhóm mới hoàn thành xong tour RIGHT HERE , đến tháng 9 đã khởi động tour mới.

Theo báo cáo Boxscore giữa năm 2025 của Billboard, tour diễn RIGHT HERE thu về doanh thu 120,9 triệu USD (xấp xỉ 3000 tỷ đồng), bán ra 842.000 vé trong 30 buổi diễn. Thành tích này đưa SEVENTEEN lên vị trí thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Coldplay và Shakira, đồng thời trở thành nghệ sĩ Kpop dẫn đầu bảng xếp hạng Top Tours.

Theo báo cáo Boxscore giữa năm 2025 của Billboard, tour diễn RIGHT HERE thu về doanh thu 120,9 triệu USD (xấp xỉ 3000 tỷ đồng)

Sức mạnh thương mại của SEVENTEEN còn được chứng minh qua doanh số album. Mini album FML phát hành năm 2023 không chỉ đạt 4,55 triệu bản trong tuần đầu mà còn trở thành album đầu tiên trong lịch sử Kpop vượt mốc 6 triệu bản bán ra, đồng thời được IFPI công nhận là album bán chạy nhất toàn cầu năm đó.

Tiếp sau đó, SEVENTEENTH HEAVEN đạt kỷ lục 5,09 triệu bản trong tuần đầu, là con số cao nhất lịch sử Kpop. Album tổng hợp 17 IS RIGHT HERE năm 2024 cũng cán mốc 3,58 triệu bản. Mới nhất, album phòng thu thứ 3 HAPPY BURSTDAY phát hành năm nay xác lập kỷ lục album có doanh số tuần đầu cao nhất 2025 (tính đến hiện tại), với hơn 2.52 triệu bản.

Album FML phát hành năm 2023 trở thành album đầu tiên trong lịch sử Kpop vượt mốc 6 triệu bản bán ra

Không chỉ bán album khủng, SEVENTEEN còn liên tiếp gặt hái Daesang. Sau 8 năm chờ đợi, nhóm nam nhà HYBE giành được Daesang Album của năm cho FML tại MAMA 2023 . Một năm sau, nhóm lập cú đúp Daesang Nghệ sĩ của năm và Album của năm cho mini album SEVENTEENTH HEAVEN. Hai Daesang liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho vị thế hàng đầu và tầm ảnh hưởng sâu rộng của SEVENTEEN trong Kpop.

Nhóm lập cú đúp Daesang Nghệ sĩ của năm và Album của năm ở MAMA 2024

Để đạt được điều này, nhóm duy trì lịch trình làm việc dày đặc đến mức được fan ví như “làm việc như trâu”. Các thành viên sinh năm 95 - 96 trước khi nhập ngũ đã phải tăng tốc, chạy tour dồn dập, comeback 2-3 lần mỗi năm và liên tục xuất hiện tại các đại nhạc hội quốc tế như Lollapalooza Berlin, Glastonbury Festival,... Không dừng lại ở đó, SEVENTEEN tự sản xuất nội dung đều đặn cho series thực tế Going SEVENTEEN để duy trì sự kết nối với fan.

Cuối tháng 9 này, S.Coups cùng Mingyu chuẩn bị debut unit CxM

Song song hoạt động nhóm, các thành viên cũng bận rộn với dự án cá nhân. The8 nổi bật tại thị trường Trung Quốc, chạy lịch trình song song với nhóm. Mingyu trở thành gương mặt vàng trong làng đại sứ thương hiệu xa xỉ. Bộ đôi Hoshi - Woozi cũng tranh thủ debut unit HxW và chạy tour châu Á trước khi nhập ngũ. Nhóm nhỏ BSS với Hoshi, DK và Seungkwan bùng nổ với loạt thành tích và thắng Daesang tại AAA 2023 với hit Fighting . Cuối tháng 9 này, S.Coups cùng Mingyu chuẩn bị debut unit CxM, hứa hẹn phá đảo doanh số.

SEVENTEEN là một trong số ít nhóm nam gen 3 không hề “tụt dốc” mà còn ngày càng thăng hạng

Ở năm thứ 10 sự nghiệp, SEVENTEEN vẫn duy trì được sức nóng đáng nể, trở thành một trong số ít nhóm nam gen 3 không hề “tụt dốc” mà còn ngày càng thăng hạng. Từ một nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ, họ đã vươn lên vị thế hàng đầu Kpop, sức hút thương mại khủng khiếp. Với những gì SEVENTEEN đang làm được, cụm từ “cháy vé quanh năm” đã trở thành thương hiệu riêng của nhóm.