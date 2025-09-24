Khi an ninh trở thành hệ sinh thái đồng nhất

Hệ sinh thái an ninh mở rộng

Milestone Summit không chỉ đơn thuần là một hội thảo, mà còn là "phòng thí nghiệm sống động" nơi những thương hiệu công nghệ hàng đầu giới thiệu các giải pháp tiên tiến. Milestone trình diễn nền tảng mở XProtect VMS, đóng vai trò trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái. Axis Communications mang đến danh mục sản phẩm từ camera chống cháy nổ, đo nhiệt đến hệ thống audio IP và intercom, tạo nên giải pháp giám sát toàn diện. FaceMe (CyberLink) giới thiệu công nghệ nhận diện khuôn mặt đạt độ chính xác 99,83%, trong khi Union Biometrics nhấn mạnh công nghệ sinh trắc học không chạm tích hợp theo dõi sức khỏe. Veracity gây chú ý với giải pháp lưu trữ cách mạng, giúp tiết kiệm tới 60% chi phí và kéo dài tuổi thọ ổ cứng gấp 20 lần.

Trải nghiệm thực tế đa chiều

Điểm nổi bật của sự kiện nằm ở việc tái hiện các kịch bản ứng dụng từ nhà máy, cảng biển đến sân bay. Trên một màn hình điều khiển duy nhất, khách mời có thể giám sát đồng thời nhiều môi trường khác nhau. Công nghệ phân tích video thời gian thực cung cấp cảnh báo chủ động, thay thế phương thức phản ứng thụ động truyền thống. Chuỗi giải pháp được tích hợp mượt mà: camera Axis ghi nhận, FaceMe phân tích, Union Biometrics xác thực, kết quả hiển thị trên nền tảng Milestone và phát cảnh báo qua loa IP Axis hoặc hệ thống kiểm soát ra/vào. Dữ liệu được lưu trữ kết hợp tại chỗ với Veracity và trên đám mây Wasabi, vừa bảo mật, vừa tối ưu chi phí.

Kết nối tri thức, định hình chuẩn mới

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, Milestone Summit còn là diễn đàn chia sẻ và đối thoại cởi mở. Các chuyên gia quốc tế cùng đối tác trong nước giới thiệu những dự án thành công, đồng thời thảo luận trực tiếp với các nhà quản lý CNTT về thách thức trong thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống. Nhiều chủ đề nóng như an ninh dữ liệu, điện toán đám mây và chuẩn bảo mật mới được trao đổi sôi nổi, giúp doanh nghiệp chuẩn bị hành trang cho kỷ nguyên số.

An ninh – từ gánh nặng thành lợi thế chiến lược

Trong bối cảnh AI, IoT và dữ liệu bùng nổ, an ninh không thể chỉ là "bức tường phòng thủ". Nó cần trở thành một hệ sinh thái hợp lực, kết hợp phần cứng, phần mềm, hạ tầng lưu trữ và dịch vụ đám mây. Milestone Summit 2025 đã khẳng định: khi các mắt xích này được kết nối, an ninh không chỉ bảo vệ mà còn trở thành lợi thế chiến lược cho doanh nghiệp.

Sự kiện đã khép lại nhưng hành trình kiến tạo "tương lai an ninh thông minh" mới chỉ bắt đầu. QD.TEK và các đối tác cam kết tiếp tục mang đến những giải pháp đột phá, giúp doanh nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên số một cách an toàn, chủ động và bền vững.

Giới thiệu về QD.TEK

Thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK), thuộc Tập đoàn GREENFEED Việt Nam, là một trong những nhà phân phối CNTT hàng đầu tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT, viễn thông, an ninh vật lý, dịch vụ đám mây và phần mềm cho doanh nghiệp. Với mạng lưới hơn 2.000 đối tác và hơn 10.000 khách hàng trên cả nước, QD.TEK hợp tác cùng nhiều nhà sản xuất công nghệ lớn như Allied Telesis, AXIS Communications, CommScope, Hanwha Vision, Milestone, Briefcam, LS, Thales, Vertiv, Wasabi…

QD.TEK khẳng định cam kết mang đến các sản phẩm, giải pháp an toàn, chất lượng cao và tối ưu chi phí, đồng hành cùng sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Thông tin chi tiết tại www.qdtek.vn.