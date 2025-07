Khi các trợ lý ảo tự động hóa làm tăng giá trị thương hiệu ngân hàng

Công nghệ tự động hóa "make in Vietnam" được vinh danh tại Celent Model Bank 2025

Techcombank vừa trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Celent Model Bank Awards 2025 vinh danh với giải thưởng danh giá hạng mục "Ngân hàng Quản lý Vận hành Xuất sắc" (Operational Excellence). Đây là hệ thống giải thưởng Công nghệ ngân hàng toàn cầu của Celent - một chương trình uy tín được tổ chức thường niên từ 2008 và có hàng trăm ngân hàng, tổ chức tài chính từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á tham gia đề cử mỗi năm.

Trong dự án tự động hóa giành chiến thắng tại Celent Model Bank, Techcombank hợp tác cùng FPT và nền tảng Akabot từ 2022 với lợi thế năng lực triển khai toàn diện và khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng. FPT với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước đã phát triển Akabot thành một giải pháp "make in Vietnam" có khả năng tự động hóa quy trình phức tạp, tích hợp linh hoạt với hệ thống lõi và vận hành 24/7.

Dự án giữa Techcombank và FPT gây ấn tượng mạnh với mô hình "Human & Bot Collaboration Center" - trung tâm hợp lực giữa người và robot trên nền tảng Akabot. Với hơn 100 quy trình, đạt tỷ lệ tự động cao tới 99% và tiết kiệm 586.000 giờ làm việc mỗi năm, thành tích này không chỉ khẳng định năng lực thực thi chiến lược số hóa của Techcombank, mà còn cho thấy công nghệ tự động hóa Việt Nam không thua kém về hiệu quả, độ ổn định và khả năng mở rộng so với các nền tảng công nghệ nước ngoài như UiPath, Automation Anywhere hay IBM. Đồng thời, mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp hàng đầu Techcombank và FPT là minh chứng sống động cho tầm nhìn "tự chủ công nghệ, vươn tầm quốc tế".

Xu hướng Tự động hóa nâng cao hiệu quả vận hành và giá trị thương hiệu

Những dự án ứng dụng trợ lý ảo và tự động hóa không chỉ mang lại lợi ích vận hành nội bộ, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu cho ngân hàng thông qua các giải thưởng uy tín trong ngành. Thực tế, dự án tự động hóa quy trình bằng robot ảo (RPA) tại Techcombank bên cạnh thắng giải Celent còn được vinh danh là "Sáng kiến Tự động hóa Xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" (Best Automation Technology Initiative in Asia Pacific) trong khuôn khổ giải thưởng The Asian Banker 2025. Hạng mục cũng khẳng định năng lực nội tại và tầm nhìn chiến lược, đồng thời truyền cảm hứng cho hệ sinh thái tài chính - công nghệ tại Việt Nam vươn tầm thế giới.

Không chỉ Techcombank, nhiều ngân hàng Việt khác cũng từng đạt được những giải thưởng cao quý về ứng dụng tự động hóa quy trình. Tiêu biểu, các ngân hàng TPBank và LPBank lần lượt cùng đối tác FPT đã được The Asian Banker vinh danh hạng mục "Triển khai tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam" (Best Process Automation Implementation in Vietnam) vào năm 2021 và 2023 nhờ triển khai thành công nền tảng RPA Akabot trong hoạt động vận hành. Chỉ sau 6-8 tháng triển khai, các ngân hàng này đã có thể tự động hàng chục quy trình (mở/đóng tài khoản, chuyển khoản, rút tiền mặt, v.v.) giúp giảm 80% thời gian xử lý và tới 40% chi phí, đồng thời tăng độ chính xác và năng suất công việc.

Xu hướng gặt hái giải thưởng công nghệ nhờ các trợ lý ảo thông minh không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn là làn sóng chung của ngành ngân hàng khu vực. Chẳng hạn, năm 2025 ngân hàng OCBC (Singapore) đã giành giải "Best AI for Operational Process Automation Initiative" nhờ ứng dụng loạt giải pháp AI thế hệ mới vào vận hành. Các trợ lý AI này giúp OCBC tự động hóa nhiều quy trình nghiệp vụ, như rút ngắn 90% thời gian soạn thảo báo cáo thẩm định khách hàng, tóm tắt hàng ngàn báo cáo nghiên cứu mỗi ngày cho bộ phận tư vấn, giảm 95% công sức huấn luyện chatbot, v.v.

Quan trọng hơn, mỗi giải thưởng quốc tế đạt được đã nâng tầm hình ảnh các ngân hàng Việt trên bản đồ khu vực và toàn cầu. Việc được xướng tên bên cạnh các định chế tài chính lớn từ Mỹ, châu Âu, Singapore, Nhật Bản… tại những sân chơi uy tín như Celent hay The Asian Banker đã minh chứng ngân hàng Việt Nam đủ sức đứng ngang hàng với các "ông lớn" toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Đáng chú ý, điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia: Nghị quyết 57-NQ/TW mới ban hành cuối 2024 đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ thuộc top 3 Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có các ứng dụng như trợ lý ảo thông minh. Những thành công của Techcombank, TPBank, LPBank… trên đấu trường quốc tế cho thấy Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đó, khi các dự án chuyển đổi số trong nước được ghi nhận và sánh vai cùng những sáng kiến hàng đầu khu vực.

Tiếp tục nâng tầm giá trị thương hiệu với chuẩn mực tự động hóa mới trong ngân hàng

Nhìn vào chuỗi thành tích trên, có thể thấy các dự án tự động hóa và trợ lý ảo đã mang lại giá trị bền vững cho ngân hàng: vừa tối ưu vận hành, vừa nâng cao uy tín thương hiệu. Đóng góp vào thành công đó là những nền tảng công nghệ "Make in Vietnam" như Akabot - một giải pháp tự động hóa quy trình toàn diện của tập đoàn FPT. AkaBot không chỉ giúp các ngân hàng tự động hóa hàng trăm quy trình nghiệp vụ với độ chính xác ~99%, mà còn đóng vai trò hạt nhân trong các dự án đoạt giải thưởng lớn (từ Celent đến The Asian Banker) của Techcombank, TPBank, LPBank. Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh của giải pháp công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực vốn có sự hiện diện của nhiều "ông lớn" toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc đua ứng dụng AI ngày càng sâu rộng, Akabot đang cùng ngành ngân hàng hướng tới một chuẩn mực tự động hóa thông minh thế hệ mới gọi là Agentic Automation. Đây là bước tiến mới, kết hợp "các tác nhân AI tự chủ" (autonomous AI agents) vào quy trình tự động hóa, giúp phần mềm không chỉ thực thi tác vụ theo lập trình sẵn mà còn tự học hỏi, thích ứng và tối ưu hiệu suất theo thời gian thực.

Với Agentic Automation, các ngân hàng có thể kỳ vọng đạt mức tự động hóa cao hơn và "thông minh" hơn, tiến gần tới mục tiêu ngân hàng số hóa hoàn toàn. Việc tiên phong áp dụng những chuẩn mực công nghệ mới không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động (tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực) mà còn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu đổi mới của các ngân hàng trên thị trường.

Nhìn rộng ra, thành công của các dự án trợ lý ảo tự động hóa tại Việt Nam, từ việc đoạt giải thưởng quốc tế đến việc triển khai những công nghệ tối tân như Agentic Automation, đang góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng Việt đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị thương hiệu và củng cố niềm tin của khách hàng cũng như giới đầu tư vào kỷ nguyên ngân hàng số.