Khi chất lượng không khí trở thành thước đo giá trị sống

Gia đình chị Minh (31 tuổi) hiện sống trong ngôi nhà tại một hẻm nhỏ quận 8 cũ cùng đại gia đình 3 thế hệ. Thế nhưng, từ khi con gái chào đời, chị bắt đầu lên kế hoạch cho một tổ ấm mới nơi không gian thoáng đãng, có cây xanh và khoảng trời riêng cho cả gia đình cùng tận hưởng. Với khoản tích lũy nho nhỏ, cùng với ít vốn vay từ ba mẹ, chị đã quyết định dịch chuyển, đi xa hơn một chút để có cuộc sống tốt hơn.

Câu chuyện của gia đình chị Minh phần nào phản ánh sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn chốn an cư của người trẻ hiện đại - dịch chuyển khỏi nội đô để tìm nơi "ở gần, sống xanh". Với thế hệ trẻ hiện nay, "ở gần, sống xanh" không chỉ là lựa chọn nơi ở, mà là cách họ định nghĩa lại chất lượng sống. "Ở gần" nghĩa là vẫn giữ được nhịp kết nối với công việc, bạn bè, tiện ích đô thị; còn "sống xanh" là tận hưởng sự trong lành, cân bằng và bình yên giữa thiên nhiên. Đó là hành trình tìm về sự an toàn, thư thái - nơi mỗi ngày đều có thể sống chậm lại mà vẫn không bỏ lỡ nhịp sống hiện đại.

Từ mong muốn sống xanh đến xu hướng an cư bền vững

Khảo sát năm 2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy 86% người mua nhà quan tâm đến yếu tố xanh và 88% sẵn sàng trả thêm chi phí cho không gian sống trong lành.

Trước áp lực đô thị hóa, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông kết nối liên vùng giúp ranh giới hành chính dần được xóa bỏ, khu Tây TPHCM nhanh chóng trở thành tâm điểm mới, hội tụ đủ yếu tố mà thế hệ an cư hiện đại đang tìm kiếm: Xanh hơn, thoáng hơn mà vẫn đủ gần để kết nối mọi cơ hội.

Trong bức tranh vươn mình của đô thị vệ tinh phía Tây TPHCM, Waterpoint nổi lên như điểm đến lý tưởng - một đô thị tích hợp ven sông được quy hoạch bài bản, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành cùng không gian sống chất lượng, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích đồng bộ.

Tại khu đô thị với quy mô 355ha được "sông ôm", chất lượng không gian sống là giá trị hữu hình và có thể đo đếm. Nhờ hệ thống quy hoạch sinh thái ven sông Vàm Cỏ, mật độ xây dựng thấp và mảng xanh đa tầng bao phủ khắp các phân khu, chất lượng không khí tại đây thường xuyên duy trì ở ngưỡng tốt - rất tốt (AQI < 20). Là mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu, tại Waterpoint, hệ thống trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao, Country Club, công viên ven sông… đã đi vào vận hành, tạo nên nhịp sống năng động, nhưng không tách rời thiên nhiên.

Chỉ số AQI tại đại đô thị Waterpoint luôn ghi nhận ở mức 10 - rất tốt. Con số này nói lên nhiều điều về chuẩn sống khác biệt tại Waterpoint - nơi mỗi hơi thở đều trong lành và đáng giá.

Bên cạnh chất lượng không gian sống, hạ tầng "tỷ đô" là động lực đưa Waterpoint trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng chuyển cư từ lõi nội đô. Tọa lạc tại Bến Lức, Long An cũ, dự án kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, quốc lộ 1A và tương lai là tuyến Metro số 3A, giúp cư dân di chuyển đến trung tâm TPHCM chỉ trong 35-45 phút.

Song hành cùng hạ tầng, pháp lý hoàn thiện và cộng đồng cư dân hiện hữu đang củng cố vị thế Waterpoint là đô thị đáng sống bậc nhất tại khu Tây TPHCM. Hàng nghìn hộ gia đình, trong đó có gia đình chị Minh, đã lựa chọn an cư tại Waterpoint, từng ngày góp phần định hình nhịp sống mới - năng động mà yên bình, hiện đại mà gắn kết.

"Chúng tôi chọn dịch chuyển, không phải để đi xa, mà để được sống xanh hơn, gần thiên nhiên hơn mà vẫn đủ đầy tiện ích cho nhịp sống năng động của gia đình trẻ", chị Minh tâm sự.

Bước khởi đầu cho nhịp sống mới tại Waterpoint

Từ tầm nhìn kiến tạo đô thị tích hợp bền vững, Nam Long tiếp tục hành trình định hình phong cách sống chuẩn mực tại khu Tây TPHCM với Solaria Rise - phân khu căn hộ cao tầng mới nhất nằm ở trung tâm đại đô thị Waterpoint.

Phát triển bởi Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin và Nishi Nippon Railroad, Solaria Rise được định vị như trung tâm năng động - biểu tượng sống "resort living" của khu Tây Sài Gòn. Dự án cung cấp gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, với thiết kế "may đo" cho thế hệ trẻ, gia đình trẻ. Đặc biệt, dự án có pháp lý minh bạch, được mở bán với giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 5% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán và tiếp tục thực hiện các đợt thanh toán giãn theo tiến độ xây dựng trong vòng 24 tháng đến khi nhận nhà.

Sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 15/11 thu hút đông đảo các gia đình trẻ, thế hệ cư dân năng động đến tìm kiếm căn hộ cho mình.

Tại sự kiện mở bán Solaria Rise ngày 15/11 vừa qua, hàng trăm khách hàng trẻ đã có cơ hội trải nghiệm thực tế dự án và chọn được cho mình tổ ấm đầu tiên.

Ở tuổi tam thập nhi lập, anh Đình Thắng quyết định ra riêng sau nhiều năm sống cùng bố mẹ ở căn nhà tại quận Bình Thạnh. Tham khảo nhiều dự án ở gần trung tâm Sài Gòn trước khi dừng chân ở Solaria Rise, với anh, quyết định này "một phần là cái duyên", nhưng chủ yếu xuất phát từ trải nghiệm thực tế.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào dự án là không khí vô cùng trong lành, không gian yên bình - đúng cảm giác mà một người trẻ luôn mong muốn khi trở về nhà. Ngoài ra, vì thời gian linh hoạt, có thể làm việc từ xa nên tôi cần nơi ở đầy đủ tiện ích. Ở đây tôi thấy mọi thứ đều vượt kỳ vọng, với không gian sống ba mặt giáp sông, công viên thoáng đãng, tiện ích đa dạng từ hồ bơi, phòng gym, khu vận động…", anh đánh giá.

Khoảng cách từ nhà đến công ty cũng là yếu tố được anh cân nhắc. Theo anh, cung đường di chuyển khá thuận lợi, không mất nhiều thời gian vào lõi nội đô. Sau khi tham quan nhà mẫu, anh Thắng quyết định chốt mua căn 2 phòng ngủ, với phương án vay và thanh toán theo tiến độ.

"Chính sách thanh toán của Nam Long rất đa dạng, ai cũng có thể tìm được phương án phù hợp nhu cầu và tài chính. Tôi đánh giá cao chủ đầu tư này vì đưa ra phương án hỗ trợ tài chính thiết thực cho nhóm người mua đang bắt đầu xây dựng nền tảng an cư. Dù trước đây chỉ mới biết đến Nam Long, trải nghiệm thực tế giúp tôi thêm tin tưởng vào lựa chọn Solaria Rise là nơi bắt đầu cuộc sống mới của mình", anh nói thêm.

"Tâm điểm sống rực rỡ" tại khu Tây Sài Gòn sẵn sàng đón nhịp đập mới, mở ra hành trình an cư trọn vẹn cho thế hệ trẻ năng động.

Sở hữu lợi thế từ vị trí trung tâm đại đô thị Waterpoint, Solaria Rise đang trở thành minh chứng rõ ràng cho chuẩn sống mới - nơi chất lượng môi trường, hạ tầng và cộng đồng tạo thành hệ sinh thái đáng sống, đang bừng sáng sức sống thật.