Khi mỹ nhân Thái - Nhật - Trung qua ống kính hung thần: Baifern quá xuất sắc, nhưng Dương Tử khó mà khen được

Loạt ảnh Getty Images chụp dàn mỹ nhân Baifern, Dương Tử và Momo xuất hiện tại show Onitsuka Tiger đang trở thành đề tài được bàn tán trên mạng xã hội. Qua những khung hình đời thực vốn nổi tiếng khắt khe, 3 ngôi sao Thái - Nhật - Trung không phải ai cũng duy trì được trạng thái hoàn hảo như ảnh đã qua chọn lọc. Baifern tiếp tục ghi điểm nhờ visual rạng rỡ, đường nét thanh tú cùng thần thái tự tin, sang trọng, gần như không bị ảnh hưởng bởi góc máy. Momo cũng gây chú ý với vẻ ngoài sắc sảo, trẻ trung và thần thái đúng chất idol khi đứng trước ống kính quốc tế. Trong khi đó, Dương Tử lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Một số khoảnh khắc Getty Images chụp trực diện khiến diện mạo của nữ diễn viên kém lung linh hơn ảnh được chỉnh sửa, đồng thời outfit nhiều lớp và chi tiết cũng khiến tổng thể thiếu đi sự thanh thoát, thời trang.

Baifern gây ấn tượng với nhan sắc 10 điểm qua ống kính Getty Images.

Trong loạt khoảnh khắc được Getty Images chụp, Baifern đều gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng lớp makeup hoàn hảo không tì vết. Làn da trông căng bóng, mướt và bắt sáng vừa phải, tạo cảm giác khỏe khoắn tràn đầy năng lượng. Phần mắt được nhấn tương đối thanh thoát, kết hợp với màu môi đỏ hồng giúp gương mặt có điểm nhấn mà không bị nặng nề. Chiếc túi màu hồng nổi bật tạo thêm một điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể. Mái tóc nâu uốn gợn sóng buông tự nhiên cũng khá ăn ý với phong cách nữ tính, quý phái của bộ váy trắng mà ngọc nữ xứ chùa Vàng lựa chọn. Nữ diễn viên tạo dáng tự nhiên trước ống kính, kết hợp với thần thái sang chảnh khiến ảnh Getty cũng không tìm thấy điểm chê. Nhìn chung, tổng thể tạo hình lần này của mỹ nhân Thái Lan ghi điểm bởi vẻ sang chảnh, nữ tính nhưng không quá cứng, trong đó phần makeup và thần thái là hai yếu tố dễ gây ấn tượng nhất với người nhìn.

Từ trang phục, thần thái đến makeup, khó để mà chê "ngọc nữ" xứ chùa Vàng.

Momo xuất hiện với giao diện mới lạ cùng kiểu tóc dài xoăn xù kèm phần mái phủ trán. Đây là một lựa chọn khá khó xử lý, bởi nó chiếm nhiều diện tích trên gương mặt và dễ khiến ánh sáng bị “ăn” mất đường nét. Trong một số góc chụp, gương mặt thành viên TWICE vì vậy trông hơi tối dù thần thái rất fashion. Bộ suit kẻ caro màu tối kết hợp với phụ kiện bên trong mang hơi hướng retro, trong khi đôi boots lông cao cổ lại khiến outfit trở nên phá cách và có phần nghịch ngợm, mang đúng hơi hướng năng động đường phố. Khả năng biến hóa đa dạng, mỗi lần xuất hiện là 1 outfit ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1996 tiếp tục nhận được sự công nhận từ giới mộ điệu.

Thần thái cực slay, cuốn hút giúp Momo hoàn thiện diện mạo cá tính.

Trái ngược với Baifern và Momo, Dương Tử lại có phần mất điểm trước ống kính Getty Images. Makeup của nữ diễn viên đánh khá dày, qua những bức hình chụp cận khiến biểu cảm gương mặt trông bị đơ cứng, thiếu tự nhiên. Set trang phục với chất liệu dày dặn kết hợp với áo cách điệu, boots cao cũng không phải là một sự lựa chọn phù hợp với Dương Tử, khiển tổng thể tạo hình trông bị nặng nề, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, minh tinh Cbiz cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách pose dáng khá an toàn, với tư thế đứng và biểu cảm tương đối khép mình, cảm giác chưa thực sự tự tin trước ống kính truyền thông quốc tế. Ngoài ra, khả năng "cân đồ", thần thái high fashion của Dương Tử lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.

Dương Tử tiếp tục mất điểm trước ống kính Getty Images, từ lối makeup dày cộp, biểu cảm đơ đến cả cách tạo dáng khá gồng thiếu tự tin dù là sao hạng A.

Netizen dành nhiều lời khen cho trạng thái của Baifern và Momo qua ống kính Getty Images.

Ảnh: Getty Images.