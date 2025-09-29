Khi nào nên, khi nào không nên vớt bọt nổi lên lúc luộc thịt? Chuyện đơn giản nhưng nhiều người làm sai

Thịt luộc là một món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhờ vào sự đơn giản và dễ ăn. Nó không chỉ là nguyên liệu chính trong các món ăn hàng ngày mà còn xuất hiện trong nhiều món canh, món hầm.

Tuy nhiên, dù rất phổ biến, nhiều người vẫn băn khoăn về một hiện tượng thường gặp khi luộc thịt: Bọt trắng hay váng nổi lên trên bề mặt nước. Vậy hiện tượng này có thực sự đáng lo ngại không? Có nên vớt bọt đi hay không, khi nào nên và khi nào không nên?

Ảnh minh họa

Bọt Khi Luộc Thịt: Hiện Tượng Thường Gặp, Không Phải Lo Ngại

Nhiều người truyền miệng rằng, thịt càng có nhiều bọt khi luộc, càng có thể là thịt bẩn hoặc có chứa hóa chất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một sự hiểu lầm phổ biến. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, giải thích rằng bọt trắng nổi lên khi luộc thịt hay hầm xương không phải do thịt bẩn hay có hóa chất. Thực tế, bọt hình thành từ các thành phần tự nhiên trong thịt, chủ yếu là máu, protein và một số tạp chất khi gặp nhiệt độ cao. Những thành phần này hòa tan vào nước và tạo thành bọt trắng.

Đặc biệt, khi thịt bị đun sôi, bọt chính là phản ứng tự nhiên của các tế bào trong thịt khi gặp nhiệt độ cao. Không có lý do nào để lo ngại về việc thịt bị nhiễm hóa chất hay không vệ sinh khi thấy bọt nổi lên.

Ảnh minh họa

Các loại thịt khác nhau cũng có lượng bọt và màu sắc bọt khác nhau, tùy vào số lượng mao mạch trong từng phần thịt. Ví dụ, thịt lưng lợn có ít mao mạch, do đó ít bọt hơn, trong khi phần chân sau hay móng giò có nhiều mao mạch, sẽ tạo ra nhiều bọt hơn.

Khi Nào Thực Sự Cần Vớt Bọt Khi Luộc Thịt?

Theo các chuyên gia, việc vớt bọt khi luộc thịt là một bước quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Khi thịt bắt đầu sôi và có nhiều bọt lớn nổi lên trên mặt nước, người dùng nên vớt đi để loại bỏ các tạp chất như máu thừa, mỡ và các cặn bẩn.

Tuy nhiên, sau khi vớt lớp bọt lớn, những bọt nhỏ hơn không cần thiết phải loại bỏ nữa, vì chúng chứa các dưỡng chất có lợi như protein, chất béo, và chất đạm, giúp món ăn trở nên bổ dưỡng hơn. Do đó, chỉ cần vớt bọt lúc đầu khi có lượng bọt lớn, còn bọt nhỏ sau khi nước sôi lăn tăn có thể giữ lại mà không ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc vớt bọt, có một số điều cần lưu ý khi luộc thịt để đảm bảo món ăn ngon và an toàn:

Sơ chế thịt trước khi luộc: Trước khi luộc, thịt cần được rửa sạch dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn và máu còn sót lại. Nếu muốn thịt sạch hơn, có thể ngâm thịt trong nước muối pha loãng vài phút để sát khuẩn và khử mùi hôi.

Chọn nhiệt độ nước phù hợp: Nếu muốn thịt có hương vị đậm đà và giữ được nhiều chất dinh dưỡng, nên cho thịt vào nước sôi ngay từ đầu. Còn nếu muốn nước dùng đậm đà hơn, bạn có thể bắt đầu từ nước lạnh.

Thời gian luộc: Tùy vào loại và cỡ của miếng thịt, thời gian luộc sẽ khác nhau. Nên luộc thịt vừa đủ chín để giữ được độ mềm và tránh làm mất quá nhiều dưỡng chất. Không nên luộc quá lâu vì thịt sẽ trở nên khô và mất đi hương vị tự nhiên.

Ảnh minh họa

Sử dụng nước luộc thịt: Nước luộc thịt có thể tái sử dụng để làm nước dùng cho các món canh hoặc món hầm. Để nước dùng trong và sạch, bạn nhớ vớt hết bọt và lọc kỹ.

Bảo quản thịt sau khi luộc: Nếu không ăn ngay, thịt nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi ngon, đồng thời tránh sự phát triển của vi khuẩn.

Chọn mua thịt sạch ngay từ chợ

Ngoài việc chú ý đến các yếu tố trong quá trình luộc thịt, một trong những bước quan trọng không kém là lựa chọn thịt sạch ngay từ chợ. Việc chọn mua thịt có chất lượng tốt không chỉ đảm bảo món ăn ngon mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Trước tiên, khi chọn thịt, người mua cần chú ý đến màu sắc của miếng thịt. Thịt tươi ngon thường có màu đỏ tự nhiên hoặc hồng nhạt, không có màu đỏ sậm hay tái nhợt. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý mùi của thịt. Thịt tươi không có mùi lạ, hôi hay chua. Nếu ngửi thấy mùi ôi thiu hoặc mùi hóa chất, tốt nhất nên tránh xa.

Ảnh Báo Công Thương

Khi kiểm tra kết cấu thịt, hãy thử độ đàn hồi của miếng thịt bằng cách ấn nhẹ ngón tay vào. Nếu vết lõm nhanh chóng trở lại bình thường, thịt là tươi. Thịt cũng không được nhão, nhớt hoặc có dịch lạ chảy ra, điều này cho thấy thịt không còn tươi nữa.

Ngoài ra, việc nhận biết thịt bị nhiễm bệnh cũng rất quan trọng. Theo TS.BS Bùi Thị Mai Hương, thịt lợn có chất lượng kém thường có lớp mỡ mỏng, lỏng lẻo, trong khi lợn nuôi bình thường sẽ có lớp mỡ dày từ 1,5 đến 2 cm. Thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc có màu đỏ sáng bất thường và dễ bị biến thành màu đỏ sậm hoặc đen khi chế biến.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, để đảm bảo nhất có thể, người dùng nên ưu tiên nên chọn các cửa hàng uy tín, siêu thị hoặc các quầy hàng có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng, tránh mua thịt ở các chợ cóc hay nơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.