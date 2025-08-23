Khi những câu chuyện nhỏ bé cùng tạo nên ngọn lửa lớn mang tên "Tiếp Lửa Tự Hào"

Với tôi, khoảnh khắc ấy chính là khi nghe NSND Lê Khanh chia sẻ về tình yêu của cô dành cho con người, quê hương và Tổ quốc qua những vai diễn, những câu thoại mà cô gửi gắm trong suốt hành trình 50 năm làm nghề của mình.

Là một "biểu tượng vàng" của làng nghệ thuật Việt, NSND Lê Khanh đã từng góp mặt trong rất nhiều các tác phẩm kinh điển cùng những vai diễn để đời cho sân khấu nhưng có lẽ ít ai biết rằng tâm nguyện của người nghệ sĩ ấy mỗi khi cô tham gia vào một tác phẩm là được khoe với thế giới ngoài kia về tất cả những gì đẹp đẽ, lộng lẫy nhất mà chỉ Việt Nam mình mới có, để thấy là Việt Nam mình thực sự xứng tầm và vươn tầm, không thua kém gì, thậm chí còn rạng rỡ hơn.

"Đối với cô, người mẹ cũng là hình ảnh của Việt Nam ta đấy! Ngắm nhìn dáng hình Tổ quốc ta xem, sẽ thấy dáng mẹ qua muôn đời", lời chia sẻ đầy cảm xúc của người nghệ sĩ gạo cội khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại, suy ngẫm về sự kết nối kỳ diệu giữa tình mẫu tử thiêng liêng và tình yêu Tổ quốc bao la. Hình ảnh dáng hình đất nước ẩn mình trong dáng hình người mẹ vừa bao dung vừa kiên cường, thật đẹp đến vô cùng.

Khi 80 giấc mơ khác nhau cùng hướng về một tình yêu giống nhau

Nhưng bất ngờ hơn cả, câu chuyện của NSND Lê Khanh không phải là một câu chuyện đơn lẻ, đó là một mảnh ghép trong chuỗi "80 Giấc mơ Việt Nam" thuộc chiến dịch "Tiếp lửa tự hào" nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây không đơn thuần là chiến dịch kỷ niệm thông thường mà là cầu nối gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vừa tri ân thế hệ đi trước, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu nước bằng cách tiếp nối những giá trị lịch sử, văn hoá của cha ông để lại và tiếp lửa cho mai sau bằng khát vọng, đổi mới.

"80 Giấc mơ Việt Nam" thực chất là 80 câu chuyện kể về giấc mơ của những con người Việt từ mọi ngành nghề, lứa tuổi, xuất thân. Dù mang những sắc màu khác nhau nhưng tất cả đều hòa quyện thành một bức tranh rực rỡ về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vì một Việt Nam vươn mình.

Đã có thế hệ đi trước như những ngọn đuốc soi đường chú trọng vào việc gìn giữ và phát triển những giá trị cốt lõi, ví như "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh với tâm huyết làm hài nhưng vẫn giữ hồn cốt dân gian, hay thầy Thích Tuệ Minh với giấc mơ vun đắp giá trị đạo đức và lòng biết ơn cho cả dân tộc. Và cũng có thế hệ trẻ đi sau mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với khao khát đưa Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế như kiện tướng Dancesport Lê Tố Uyên hay đến giấc mơ giản dị mà đầy ắp tình người về một mái ấm chung "chẳng cần chìa khóa" cho những người neo đơn có mái nhà để trở về như anh Quân. Mỗi giấc mơ trong "80 Giấc mơ Việt Nam" như một đốm lửa nhỏ và khi những đốm lửa ấy cùng cháy lên, chúng thắp sáng cho ngọn lửa lớn của cả dân tộc.

Điều kỳ diệu là khi lắng nghe những câu chuyện của họ, ta lại có thể thấy được bóng hình của chính mình trong đó, qua giấc mơ của một người bạn đồng nghiệp, qua khát vọng của một người anh hàng xóm hay đơn giản là sự đồng cảm với tình yêu thuần khiết dành cho mảnh đất quê hương. Nhìn vào đó, mỗi người có thể thấy được một phần của chính mình hoặc bóng dáng của chính những người xung quanh ta, tất cả đều mang trong mình một tình yêu nước, một giấc mơ vì Việt Nam tốt đẹp hơn và hơn cả là sự tự hào vì là một phần của mảnh đất hình chữ S.

Khi tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc được thắp sáng bằng nhiều cách

Chưa dừng lại ở "80 Giấc mơ Việt Nam", "Tiếp lửa tự hào" còn mang đến cả một "hệ sinh thái cảm xúc" với nhiều hoạt động khác nhau cho bạn thỏa sức tham gia và lan tỏa tinh thần Việt. Từ hoạt động offline "Một dòng cho Việt Nam" - "trạm thư" gửi gắm những lời chúc, niềm tin, giấc mơ tới Việt Nam yêu dấu tới những story chia sẻ khoảnh khắc "Tự hào là người Việt Nam" trên mạng xã hội.

Tất cả những hoạt động này không tách rời mà đan xen với nhau như những nốt nhạc hoà thành bản giao hưởng mang tên lòng yêu nước. Từ câu chuyện cá nhân đến lời chúc tập thể, từ ước mơ riêng tư đến niềm tự hào công khai, mỗi hoạt động là một cách khác nhau để bày tỏ tình cảm với Tổ quốc trong dịp 80 năm Quốc Khánh sắp tới.

Hóa ra, ngọn lửa "Tôi yêu Việt Nam" vẫn luôn bập bùng trong tim

Trong những ngày này, khi cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh, "Tiếp lửa tự hào" đã thực sự tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ và tích cực, không chỉ là cầu nối đưa các thế hệ lại gần nhau mà còn khiến mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng mình không cô đơn trong tình yêu dành cho đất nước. "Tình yêu nước" không còn là một khái niệm trừu tượng xa xôi mà là một cảm xúc thân thuộc, gần gũi hơn giờ hết.

Đây cũng là lời kêu gọi chân thành tới các tổ chức, doanh nghiệp hãy đồng hành cùng với "Tiếp lửa tự hào" để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng và cũng là cơ hội xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Mỗi giấc mơ là một ngọn lửa, mỗi ngọn lửa là một hy vọng và còn gì tuyệt bằng khi 100 triệu người Việt với 100 triệu giấc mơ trong mình đều cùng hướng về một tương lai Việt Nam rực rỡ, phồn thịnh. Chiến dịch "Tiếp lửa tự hào" chỉ mới là bước đi khởi động cho cả chặng đường dài, chặng đường mà mỗi người trong chúng ta biến tình yêu nước thành hành động cụ thể, hãy cùng "tiếp lửa tự hào" để ngọn lửa dân tộc được cháy mãi.

Như lời NSND Lê Khanh đã bộc bạch đầy xúc động: "Dáng hình Tổ quốc cũng chính là dáng hình người mẹ bao dung, kiên cường, nâng đỡ từng bước chân con." Đó cũng chính là thông điệp mà "Tiếp lửa tự hào" muốn gửi gắm rằng hãy luôn sống với lòng biết ơn, luôn tự hào và luôn yêu thương quê hương như chính người mẹ thiêng liêng của mình.