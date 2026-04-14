Khi những "gã khổng lồ" kinh tế Nhật Bản cùng làm AI: Canh bạc vào mô hình 1.000 tỷ tham số của SoftBank liệu có làm rung chuyển Thung lũng Silicon?

Theo Quỳnh Phương | 14-04-2026 - 20:51 PM | Kinh tế số

Một giám đốc cấp cao của SoftBank khẳng định: “Đây là cơ hội cuối cùng mà chúng ta có để bắt kịp” trong phát triển AI nội địa.

Khi những "gã khổng lồ" kinh tế Nhật Bản cùng làm AI: Canh bạc vào mô hình 1.000 tỷ tham số của SoftBank liệu có làm rung chuyển Thung lũng Silicon?- Ảnh 1.

Trong nỗ lực phát triển AI nội địa, Tập đoàn SoftBank đã bắt tay với các "ông lớn" sản xuất như Honda Motor nhằm tích hợp dữ liệu thực tế từ nhà máy vào quá trình huấn luyện. Sự hợp tác này là bước đi chiến lược để tối ưu hóa "AI vật lý" (Physical AI) cho các dây chuyền sản xuất và robot công nghiệp.

Nỗ lực này nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ và Trung Quốc, những quốc gia đang thống trị việc thương mại hóa AI. AI vật lý có khả năng tự chủ điều khiển robot và máy móc.

SoftBank đã thành lập một công ty phát triển AI tại Tokyo cùng với 8 đối tác. SoftBank, Honda Motor, Sony Group và tập đoàn công nghệ NEC là những nhà đầu tư cốt lõi, mỗi bên nắm giữ hơn 10% cổ phần.

Các khoản đầu tư nhỏ hơn đến từ ba ngân hàng hàng đầu Nhật Bản, bao gồm Ngân hàng MUFG, cùng với Tập đoàn Nippon Steel và Tập đoàn Kobe Steel.

SoftBank cũng sẽ hợp tác cùng với các nhà đầu tư chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo như NEC, và startup AI hàng đầu Tokyo là Preferred Networks. Theo kế hoạch, liên minh này sẽ quy tụ khoảng 100 kỹ sư để xây dựng mô hình AI quy mô lớn vào cuối thập kỷ, hướng tới mục tiêu thương mại hóa rộng rãi vào năm tài chính 2030.

Khi những "gã khổng lồ" kinh tế Nhật Bản cùng làm AI: Canh bạc vào mô hình 1.000 tỷ tham số của SoftBank liệu có làm rung chuyển Thung lũng Silicon?- Ảnh 2.

Công ty đặt mục tiêu đưa mô hình này trở thành một trong những mô hình mạnh nhất tại Nhật Bản với khoảng 1 nghìn tỷ tham số (parameters), một chỉ số đo lường hiệu suất AI. Trong khi một công ty con khác của SoftBank và Rakuten Group cũng đang phát triển các mô hình AI, các mô hình của họ hiện chỉ giới hạn ở mức khoảng 700 tỷ tham số.

Công ty mới này độc đáo ở chỗ nó bao gồm cả những nhà phát triển AI (SoftBank và NEC) và các nhà sản xuất là người dùng cuối như Honda. Công ty sẽ phát triển AI trong khi vẫn chú trọng đến việc tích hợp với các công cụ máy móc và robot công nghiệp, sử dụng dữ liệu đầu vào từ các địa điểm sản xuất.

Một mô hình AI đã qua đào tạo (pretrained) sẽ được phát hành cho các thành viên để thúc đẩy việc phát triển các mô hình dành riêng cho từng ngành hoặc từng người dùng cụ thể.

Nhằm tìm kiếm thêm nguồn lực hỗ trợ, ngay trong tháng này, công ty mới sẽ nộp đơn lên Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới (NEDO) của Nhật Bản. Kết quả lựa chọn nhà thầu dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào tháng 6.

Nếu thuận lợi, dự án sẽ chuyển đổi thành mô hình hợp tác công - tư, mở ra khả năng cung cấp miễn phí các mô hình AI này cho cộng đồng.

Động thái theo đuổi AI nội địa của SoftBank xuất phát từ nỗi lo ngại trước sự thống trị tuyệt đối của các "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ và Trung Quốc.

Hiện tại, OpenAI, Google và Alibaba đang dẫn dắt cuộc đua thương mại hóa các mô hình ngôn ngữ lớn và ngay tại Nhật Bản, các doanh nghiệp trong nước cũng đang dần lệ thuộc vào những sản phẩm ngoại lai như mô hình Qwen của Alibaba.

Nguồn: Nikkei Asia

Theo Quỳnh Phương

