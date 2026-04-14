Google giúp AI dùng ít RAM hơn, nhưng thị trường bộ nhớ lại tăng trưởng mạnh

Thuật toán TurboQuant của Google từng gây ra một đợt bán tháo lớn trên thị trường bộ nhớ toàn cầu, khiến cổ phiếu của Micron, Samsung và SK hynix lao dốc. Nhiều nhà bán lẻ và cả những người đầu cơ RAM đều hồ hởi nghĩ rằng cơn sốt giá bộ nhớ sắp kết thúc. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Financial Times cho thấy đây chỉ là cách hiểu sai lệch.

TurboQuant về bản chất là một thuật toán nén dữ liệu, giúp các mô hình AI hoạt động hiệu quả hơn trên chip xử lý bằng cách giảm lượng bộ nhớ cần dùng. Nghe có vẻ như đây là tin tốt, nhu cầu RAM sẽ giảm xuống. Nhưng thực tế lại đi theo hướng ngược lại, tương tự một nguyên lý kinh tế cổ điển: khi một thứ trở nên hiệu quả hơn, người ta thường dùng nó nhiều hơn chứ không phải ít hơn.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một công nghệ bắt nguồn từ câu hỏi học thuật 'Làm thế nào để nén dữ liệu hoàn hảo hơn?' lại tạo ra sức ảnh hưởng xã hội và kinh tế lớn đến vậy", ông Han In-su phát biểu trên Financial Times.

Thay vì chấm dứt cơn khát bộ nhớ, thị trường đang chuyển sang một giai đoạn mới: từ tăng trưởng nóng sang phổ biến rộng rãi hơn, và vì thế chu kỳ tăng trưởng có thể kéo dài hơn dự kiến. Bằng chứng rõ ràng nhất là các nhà sản xuất DRAM hiện đang ký hợp đồng nhiều năm với các tập đoàn công nghệ lớn để đảm bảo nguồn cung ổn định, một động thái chưa từng phổ biến trước đây.

Kết quả kinh doanh quý I của Samsung củng cố thêm nhận định này: mảng DRAM của tập đoàn Hàn Quốc mang về tới 37 tỷ USD doanh thu, với lợi nhuận hoạt động ngang ngửa nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Giá hợp đồng DRAM cũng được dự báo tiếp tục tăng trong các quý tới.

Giám đốc điều hành Dell, ông Michael Dell, gần đây nhận định rằng nhu cầu bộ nhớ có thể tăng lên mức chưa từng thấy, do lượng RAM cần thiết cho mỗi chip xử lý AI ngày càng cao hơn đáng kể.

Tình trạng thiếu hụt chỉ có thể được giải quyết khi các nhà máy sản xuất mới đi vào hoạt động, bởi nhu cầu gần như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nhiều phân tích, tình trạng này có thể kéo dài đến cuối năm 2027 hoặc xa hơn, tùy thuộc vào tốc độ mở rộng sản xuất của các nhà cung cấp.