Robot Trung Quốc chạy 100m chỉ mất 10 giây

Công ty khởi nghiệp robot Trung Quốc Unitree Robotics vừa đăng tải clip cho thấy robot H1 của họ đạt tốc độ chạy nước rút lên tới 10 mét mỗi giây, đồng thời ghi nhận rằng robot hình người này đã phá kỷ lục thế giới một lần nữa.

Robot H1 có tổng chiều dài đùi và bắp chân là 80 cm và nặng khoảng 62 kg - các thông số tương đương với một người bình thường. Video gắn chú thích "Với thể hình của một người bình thường, chạy với tốc độ của nhà vô địch thế giới".



Đáng chú ý, tốc độ khoảng 10 mét mỗi giây này đang tiến gần đến kỷ lục thế giới 100 mét nam do huyền thoại người Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009 với thời gian 9,58 giây, trung bình khoảng 10,44 mét mỗi giây.



Theo tờ Securities Times, Wang Xingxing, CEO của Unitree Robotics, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân Yabuli 2026 rằng robot hình người có thể phá vỡ kỷ lục chạy 10 giây ở cự ly 100 mét vào giữa năm 2026, vượt qua tốc độ của Bolt.

Trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, một cư dân mạng tên "Candiceqin" kinh ngạc trước tốc độ chạy nước rút của nó, nói rằng nó sắp "cất cánh". Một cư dân mạng khác tên "Jerry-Qixing" nói "người nghiệp dư đã trở thành chuyên nghiệp".

Trên nền tảng mạng xã hội X, đoạn video đã được xem hơn 270.000 lần tính đến thời điểm hiện tại, và hầu hết cư dân mạng đều cho biết họ rất ấn tượng với tốc độ chạy nước rút của robot hình người H1.

Người dùng X tên "@chanpark_xyz" bình luận "điều điên rồ nhất là chúng ta đã vượt qua giai đoạn 'robot có thể đi được không' và hoàn toàn bước vào giai đoạn 'robot có thể đánh bại các vận động viên Olympic không'". Và, "@walterlow88" nói "Tôi thích cách người quay phim đang phải vật lộn để theo kịp [tốc độ của nó]".

Chạy bộ là một trong những chỉ số thử nghiệm chính của các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc.

Trong Thế vận hội Robot Hình người Thế giới năm 2025, robot Tien Kung Ultra, được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới Robot Trí tuệ Nhân tạo Thể hiện Quốc gia và Địa phương của Trung Quốc, đã giành chiến thắng trong cuộc đua 100 mét với thời gian 21,50 giây, đánh bại robot H1 của Unitree do hai đội thi đấu khác đưa ra, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ngoài ra, robot Tien Kung Ultra đã giành chiến thắng với thời gian khoảng 2 giờ 40 phút tại cuộc thi bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới vào ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Bên cạnh hai công ty này, công ty robot Trung Quốc MirrorMe, vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, đã cho ra mắt một robot hình người kích thước thật mới, Bolt. Theo công ty, robot này cao 175 cm và nặng 75 kg, có thể đạt tốc độ tối đa 10 mét mỗi giây.



Vào ngày 19 /4 năm nay, giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai sẽ diễn ra. Từ tối thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật, hơn 70 đội đã tiến hành chạy thử trên đường đua tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh. Các nhà phân tích tin rằng sự kiện năm nay có khả năng sẽ có nhiều robot hình người cùng tranh tài, hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn hơn.