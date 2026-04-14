Người dân có Bảo hiểm xã hội cần đặc biệt chú ý thông tin sau

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Trước tình trạng gia tăng các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cập nhật thông tin BHXH nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan BHXH, các đối tượng xấu đang lợi dụng việc ngành BHXH triển khai đồng bộ dữ liệu để mạo danh cán bộ, từ đó dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, thời gian gần đây, BHXH Việt Nam đang thực hiện việc đồng bộ mã số BHXH với số định danh cá nhân và căn cước công dân. Lợi dụng thông tin này, nhiều đối tượng lừa đảo đã giả danh viên chức BHXH, gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân với lý do yêu cầu “cập nhật”, “xác minh” hoặc “bổ sung” thông tin liên quan đến BHXH.

Trong một số trường hợp, các đối tượng còn gửi kèm đường link hoặc mã QR lạ, yêu cầu người nhận truy cập để hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, thực chất đây là những thủ đoạn nhằm cài đặt phần mềm độc hại vào thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Thông tin từ BHXH thành phố Cần Thơ, các hình thức lừa đảo thường được thực hiện khá tinh vi. Đối tượng có thể giả mạo cuộc gọi từ cơ quan BHXH nhằm hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm trên điện thoại hoặc máy tính.

Ngoài ra, chúng cũng có thể gửi tin nhắn giả mạo để thu thập thông tin cá nhân phục vụ mục đích phi pháp. Thậm chí, một số trường hợp còn được dẫn dụ quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link giả mạo để đánh cắp tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

BHXH TP Cần Thơ cảnh báo người dân về chiêu trò giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hoặc đường link lạ.

Trước thực trạng trên, cơ quan BHXH khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân liên quan đến BHXH. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số căn cước công dân hay bất kỳ thông tin cá nhân quan trọng nào cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Bên cạnh đó, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên môi trường mạng, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Cơ quan BHXH cũng cho biết, kể từ ngày 1/8/2025, hệ thống BHXH Việt Nam sẽ tự động triển khai việc đồng nhất dữ liệu giữa căn cước công dân, số định danh cá nhân và mã số BHXH. Do đó, người tham gia BHXH và bảo hiểm y tế không cần phải thực hiện khai báo hay làm thêm bất kỳ thủ tục nào liên quan đến việc đồng bộ thông tin này.

Để đảm bảo an toàn thông tin, người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH thông qua những kênh chính thức như Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID (BHXH số).

Khi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn, tránh làm theo các yêu cầu từ nguồn thông tin không xác thực.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ ) ﻿