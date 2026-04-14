Mark Zuckerberg tạo bản sao AI của chính mình để đi họp với nhân viên?

CEO Mark Zuckerberg của Meta được cho là đang tham gia phát triển một bản sao AI của chính mình, với mục tiêu có thể thay ông tham dự các cuộc họp nội bộ, qua đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian làm việc.

Trước đó, vào ngày 24/3, đã xuất hiện thông tin cho thấy Mark Zuckerberg đang xây dựng một tác nhân AI cá nhân nhằm hỗ trợ xử lý công việc. Công cụ này được thiết kế để đảm nhiệm các nhiệm vụ tốn thời gian, đồng thời có khả năng truy xuất thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ý tưởng cốt lõi là thay vì phải thông qua nhiều cấp nhân sự trong Meta, CEO có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho hệ thống AI, vốn được kỳ vọng nắm rõ mọi thông tin liên quan đến hoạt động và dữ liệu của công ty.

Tuy nhiên, đó chưa phải là dự án duy nhất. Theo báo cáo mới từ Financial Times, Mark Zuckerberg còn đang phát triển một "bản sao AI" của chính mình, có khả năng xuất hiện trong các cuộc họp thay cho ông.

Tác nhân này, được gọi là "CEO agent", được thiết kế riêng cho người đứng đầu Meta với mục tiêu tái hiện lại hình ảnh và cách giao tiếp của ông. Ý tưởng là tạo ra một phiên bản AI có thể đại diện cho CEO trong các tình huống cần trao đổi, giúp việc liên lạc trở nên thuận tiện hơn ngay cả khi ông đang bận rộn ở nơi khác.

Theo các thông tin được tiết lộ, hệ thống này đang được huấn luyện dựa trên hình ảnh, giọng nói, phong cách giao tiếp, ngữ điệu và các phát biểu công khai của Mark Zuckerberg. Mục tiêu là mang lại trải nghiệm giao tiếp chân thực nhất có thể, tạo cảm giác như CEO thực sự đang hiện diện trong cuộc họp.

Báo cáo cũng cho biết, việc tương tác với phiên bản AI này có thể giúp nhân viên cảm thấy gắn kết hơn với người sáng lập công ty, dù chỉ là thông qua một thực thể số.

Hiện tại, Meta đang trong giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực AI, với nhiều dự án được triển khai trên toàn công ty. Dù chưa rõ thời điểm hoàn thiện cụ thể của "bản sao AI" này, nhưng nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, một phiên bản số của Mark Zuckerberg có thể sẽ sớm xuất hiện trong hầu hết các cuộc họp của công ty trong tương lai gần.