Sau khi chuyển khoản thành công 355.695.000 đồng, người đàn ông SN 1996 ở Hà Nội kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy vừa kịp thời hỗ trợ, xác minh và giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền lớn, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Theo đó, khoảng 11h04 ngày 10/4/2026, anh V.H.S (sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội), đã chuyển nhầm số tiền 355.695.000 đồng vào tài khoản MB Bank mang tên anh N.V.P (sinh năm 1983, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh S đã chủ động liên hệ với người nhận tiền, đồng thời đến Công an phường Cầu Giấy trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cầu Giấy đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để làm rõ nội dung vụ việc. Quá trình xác minh được thực hiện khẩn trương, khách quan, đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân và hỗ trợ các bên giải quyết sự việc trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

Với tinh thần chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân, ngày 12/4/2026, anh N.V.P đã đến trụ sở Công an phường Cầu Giấy làm việc, xác nhận việc nhận được số tiền do chuyển khoản nhầm và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 355.695.000 đồng cho anh V.H.S.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh V.H.S đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Cầu Giấy vì đã kịp thời hỗ trợ, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần hợp tác, trung thực của anh N.V.P trong việc hoàn trả tài sản.

Việc giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định của Công an phường Cầu Giấy không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự trung thực trong xã hội.