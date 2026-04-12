Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản MB Bank có giao dịch 1 tỷ đồng, người đàn ông SN 1987 kiểm tra, rà soát các mối quan hệ rồi báo công an

Nhật Hạ | 12-04-2026 - 11:23 AM | Kinh tế số

Tiếp nhận trình báo của người dân về việc nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, Công an xã Ia Đal đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho chủ sở hữu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 21 giờ ngày 6/4/2026, ông Nguyễn Duy Sáng (SN 1987, trú thôn 2, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc.

Sau khi kiểm tra, rà soát các mối quan hệ, ông Sáng xác định đây là số tiền do người khác chuyển nhầm. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, ông đã chủ động đến Công an xã Ia Đal trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Đal đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Danh, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp các bên liên quan, tạo điều kiện để ông Nguyễn Duy Sáng trao trả lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Nguyễn Việt Bắc.

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên