Khi niềm tin số trở thành 'lá chắn mềm' bảo vệ quốc gia trong kỷ nguyên AI và tội phạm công nghệ cao

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam vinh dự là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây được xem là một bước tiến lịch sử trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Công ước Hà Nội ra đời trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức mới: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake, lừa đảo công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu cá nhân, thao túng nhận thức cộng đồng, và sự tấn công ngày càng tinh vi vào các hạ tầng số trọng yếu.

"Việc ký kết Công ước không chỉ thể hiện quyết tâm của các quốc gia trong việc đấu tranh với tội phạm mạng xuyên biên giới, mà còn là cam kết về đạo đức và nhân văn trong phát triển công nghệ", Trung tướng Nguyễn Minh Chính phát biểu.

Theo Trung tướng, Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên điều chỉnh toàn diện các hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao, mà còn là biểu tượng cho tinh thần hợp tác, đồng thuận và trách nhiệm quốc tế trong việc bảo vệ người dân trên không gian mạng, đây là “mặt trận” mới của thế kỷ mới.

Ông cho rằng, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận tuyệt đối của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà thể hiện rõ uy tín, năng lực và vai trò tích cực của Việt Nam trong các tiến trình đa phương về an ninh mạng. Đây cũng là minh chứng cho chính sách đối ngoại độc lập, chủ động, nhân văn và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. Ảnh Nguyễn Cường.

“Công ước Hà Nội không chỉ đánh dấu bước tiến về mặt pháp lý, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì một không gian mạng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy – nơi con người được bảo vệ và tri thức được lan tỏa”, Trung tướng Nguyễn Minh Chính khẳng định.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, bảo vệ công dân trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ an ninh, mà còn là điều kiện để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế có trách nhiệm. Ông nhấn mạnh, niềm tin số là yếu tố cốt lõi để hình thành nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, và niềm tin ấy chỉ được củng cố khi quyền lợi, an toàn và phẩm giá của mỗi người dân được bảo đảm trên không gian mạng.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Ủy viên Ban Chấp Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Chi hội trưởng Chi hội phía Nam tham dự tọa đàm sáng ngày 25/10. Ảnh Nguyễn Cường

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã nêu rõ ba định hướng chiến lược. Thứ nhất, về kỹ thuật, đầu tư các hệ thống phòng thủ chủ động như SOC quốc gia, nền tảng phòng thủ AI, giải pháp “Zero Trust” và mã hóa dữ liệu toàn diện, hướng tới chủ quyền công nghệ và an toàn hạ tầng số.

Thứ hai, về nhân văn, triển khai các chương trình “Không Một Mình” để bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi trước lừa đảo và xâm hại trực tuyến; đồng thời đưa giáo dục an ninh mạng vào nhà trường và doanh nghiệp, hình thành văn hóa an toàn số quốc gia.

Thứ ba, về niềm tin, thúc đẩy hình thành “Liên minh Niềm Tin Số” (Digital Trust Alliance) – mô hình hợp tác mở quy tụ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân, hướng tới chia sẻ cảnh báo sớm, nâng cao nhận thức và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Hiệp hội cũng đang nghiên cứu “Chỉ số Niềm Tin Số Quốc gia” để đánh giá định kỳ mức độ an toàn, minh bạch và đạo đức của các nền tảng công nghệ – một công cụ mới để củng cố sự tin cậy của người dân đối với các dịch vụ số.

“Trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện, bảo vệ công dân trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng an ninh, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều là một ‘người gác cổng’ – một phần trong hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia”, Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết.

“Đặc trưng riêng” của Việt Nam trong các sáng kiến quốc tế

Cũng tại tọa đàm, các đại biểu cùng chia sẻ nhiều góc nhìn chuyên sâu về chính sách bảo vệ công dân, cơ chế phối hợp ứng cứu sự cố, và việc nâng cao năng lực cá nhân, tổ chức trong phòng ngừa tội phạm mạng.

Theo đó, các chuyên gia đều thống nhất cần kết hợp đồng bộ giữa pháp luật, công nghệ và giáo dục xã hội để xây dựng một “lá chắn mềm” – là nhận thức và trách nhiệm của người dùng Internet. Nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc lồng ghép yếu tố nhân văn và bảo vệ quyền công dân vào chính sách an ninh mạng – điều được xem là “đặc trưng riêng” của Việt Nam trong các sáng kiến quốc tế.

Các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam như VNCS, Viettel Cyber Security, FPT IS, CMC Cyber Security… cũng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với cơ quan quản lý trong phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ lừa đảo công nghệ cao, tấn công mã độc, giả mạo danh tính và xâm nhập dữ liệu trong hai năm gần đây. Từ thực tiễn đó, cộng đồng doanh nghiệp khẳng định cần hình thành cơ chế hợp tác công – tư sâu rộng hơn để hiện thực hóa các mục tiêu của Công ước Hà Nội.

Đặc biệt, đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá, việc Việt Nam chủ động tổ chức các diễn đàn và tọa đàm chuyên đề sau lễ mở ký cho thấy cách tiếp cận thực chất và trách nhiệm cao của Việt Nam trong triển khai các cam kết toàn cầu. Họ cũng bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, học thuật và người dân – biến các điều khoản của Công ước từ “cam kết trên giấy” thành hành động cụ thể trên thực tế.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính khẳng định, Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý quốc tế, mà còn là biểu tượng của niềm tin, hợp tác và nhân văn trong kỷ nguyên công nghệ. Từ hôm nay, tinh thần của Công ước sẽ được lan tỏa bằng hành động cụ thể của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân – để mỗi công dân Việt Nam đều được bảo vệ, mỗi dữ liệu được trân trọng, và mỗi tương tác trên không gian mạng đều mang giá trị tích cực.

Toàn cảnh Tọa đàm “Bảo vệ công dân và củng cố niềm tin số trong thực thi Công ước Hà Nội”

"Niềm tin chính là tường lửa mềm của quốc gia số,” ông nhấn mạnh. “Khi chúng ta cùng nhau bảo vệ người dân, cùng nhau gìn giữ nhân văn và chia sẻ trách nhiệm, Việt Nam sẽ không chỉ là quốc gia số mạnh, mà còn là quốc gia số an toàn, nhân văn và đáng tin cậy".

Với tinh thần thống nhất và lan tỏa — một thông điệp mạnh mẽ từ Việt Nam gửi tới cộng đồng quốc tế: “Không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi được kiến tạo bởi con người – vì con người – và cho con người”.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối – tham mưu – lan tỏa, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế để chuyển hóa tinh thần của Công ước Hà Nội thành hành động cụ thể, góp phần bảo vệ từng người dân Việt Nam trong thế giới số.