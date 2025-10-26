Mở đầu bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ, trong chuyến thăm gần đây nhất đến Việt Nam vào năm 2022, ông đã một lần nữa nhận thấy tầm nhìn truyền cảm hứng hướng tới tương lai và vai trò sống còn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Điều này khiến Hà Nội trở thành địa điểm đăng cai hoàn toàn phù hợp cho thời khắc này. Đây là một thành phố biểu trưng cho tinh thần của kỷ nguyên số: Đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội và tăng cường kết nối. Và Liên Hợp Quốc tự hào được hợp tác cùng Việt Nam để biến ngày hôm nay thành hiện thực, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

'Trên không gian mạng, không một ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn'

Theo ông António Guterres, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ với những thay đổi phi thường, nơi hàng hóa và dịch vụ được vận chuyển chỉ bằng một cú nhấp chuột.

"Ý tưởng lan tỏa khắp thế giới nhanh hơn tốc độ chúng ta có thể xử lý. Và những thiết bị trong túi chúng ta kết nối chúng ta tức thì xuyên lục địa và đại dương. Thời đại kỹ thuật số đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta, đồng thời mở rộng những cơ hội trước mắt", Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết.

Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều để lại những hậu quả. Trong những năm qua, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, giúp chúng có thể tiếp cận trên phạm vi vô cùng rộng và với tốc độ nhanh chóng mà chỉ một thập kỷ trước chúng ta không thể nghĩ đến.

Hằng ngày, các thủ đoạn lừa đảo tinh vi chiếm đoạt tài sản của nhiều gia đình, phá hủy sinh kế và bòn rút hàng tỷ đô la từ các nền kinh tế. Các dòng tiền bất hợp pháp được che giấu qua tiền mã hóa và giao dịch kỹ thuật số đang tài trợ cho các hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố. Các doanh nghiệp, bệnh viện... bị tê liệt bởi các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền...

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở mặt tài chính. Nó làm xói mòn lòng tin vào các thể chế, hủy hoại nền pháp quyền và gây ra những tổn hại thực tế.

"Trên không gian mạng, không một ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn. Lỗ hổng an ninh ở bất cứ đâu cũng có thể khiến người dân và các tổ chức ở mọi nơi gặp nguy hiểm", Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Theo ông António Guterres, đó là lý do chúng ta cần một phản ứng tập thể mạnh mẽ trên toàn cầu. Cho đến nay, thế giới vẫn thiếu một khuôn khổ pháp lý chung để thống nhất các nỗ lực. Nhưng sau 5 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã cho ra đời hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua.

Vì vậy, Công ước của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Đây là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả ngoài đời thực lẫn trên mạng.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chủ nghĩa đa phương trong việc cung cấp các giải pháp. Và đây là sự khẳng định rằng không một quốc gia nào, dù ở bất kỳ trình độ phát triển nào, sẽ bị bỏ lại đơn độc và không được bảo vệ trước tội phạm mạng, ông António Guterres khẳng định.

Những điểm đột phá của "Công ước Hà Nội"﻿

Nói về đột phá lớn của Công ước, ông António Guterres cho biết, một trong những điểm quan trọng nhất là việc chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới. Đây vốn là một trở ngại lớn đối với công lý, khi thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở quốc gia khác và dữ liệu được lưu trữ ở một nước thứ ba.

Theo đó, Công ước cung cấp một lộ trình rõ ràng để các nhà điều tra và công tố viên cuối cùng cũng vượt qua được rào cản này. Đây cũng là một thắng lợi cho các nạn nhân của lạm dụng trực tuyến.

Bên cạnh đó, ﻿ông António Guterres cho hay, đây cũng là lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa có sự đồng thuận được công nhận là một tội hình sự. Công ước cũng thúc đẩy các biện pháp bảo vệ nạn nhân một cách mạnh mẽ, bao gồm quyền tiếp cận các biện pháp phục hồi, bồi thường và gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp.

"Bằng cách tạo ra các nghĩa vụ mang tính ràng buộc, Công ước biến những cam kết của chúng ta thành các biện pháp bảo vệ thiết thực", ông António Guterres nói.

