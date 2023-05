Khi tim suy yếu, cơ thể thường xuất hiện 10 dấu hiệu bất thường, nhiều người bỏ qua

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2019, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch chiếm tới 39,5%, trong đó: bệnh mạch máu não chiếm 55,4%, bệnh tim thiếu máu cục bộ chiếm 32%, bệnh tim do tăng huyết áp chiếm 6,9% và bệnh tim mạch khác chiếm 5,7%.



Theo trang Medical News Today, thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ chỉ ra rằng bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất ở Hoa Kỳ.

Bác sĩ y khoa Vincent Bufalino, phát ngôn viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết: “Những người có các yếu tố nguy cơ như tuổi tác lớn hơn 60 tuổi, thừa cân, mắc tiểu đường, có cholesterol cao hoặc người bị tăng huyết áp cần chú ý đến các dấu hiệu nhận biết các vấn đề tim mạch”.

Một số người bệnh thậm chí còn không phát hiện ra mình mắc bệnh tim cho đến khi họ trải qua các triệu chứng đau tim, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều). Các dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch sẽ khác nhau ở mỗi người. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo rất dễ bị bỏ qua và mọi người cần chú ý.

10 dấu hiệu cảnh báo tim gặp vấn đề

1. Khó chịu ở ngực

Khó chịu ở vùng ngực là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo các vấn đề tim mạch. Trong trường hợp bị tắc động mạch hoặc đau tim, mọi người có thể cảm thấy đau hoặc tức ngực.

Chuyên gia cho biết cảm giác khó chịu này thường kéo dài một vài phút. Tình trạng tức ngực có thể xảy ra khi hoạt động thể chất hoặc thậm chí là cả những lúc nghỉ ngơi. Bác sĩ Charles Chambers, Giám đốc Phòng thí nghiệm Tim mạch tại Viện Tim và Mạch máu Penn State Hershey cho biết, nếu các triệu chứng tức ngực trở nên nghiêm trọng hơn và không biến mất sau vài phút, bạn cần liên hệ với bác sĩ hoặc đến ngay các cơ sở y tế thăm khám kịp thời.

Theo giáo sư Roger Blumenthal, tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, tình trạng đau thắt ngực từng cơn có thể là do sự tích tụ của mảng bám bên trong lòng động mạch. Tình trạng đau tức ngực có thể là dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim hoặc biến cố tim mạch có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo. Sự co thắt của các động mạch bên ngoài tim cũng được cho là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng đau tức ngực.

Khó chịu ở vùng ngực là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo các vấn đề tim mạch.

2. Buồn nôn, khó tiêu, ợ nóng hoặc đau dạ dày

Chambers nói rằng một số bệnh nhân báo cáo rằng cơ thể họ xuất hiện những triệu chứng buồn nôn, khó tiêu, ợ nóng hoặc đau dạ dày khi bị đau tim. Thậm chí một số trường hợp còn bị nôn mửa.

Các dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim hoặc suy tim.

Bác sĩ tim mạch Nicholas Ruthmann tại Phòng khám Cleveland cho biết cảm giác buồn nôn không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim. Triệu chứng này thường phổ biến hơn ở nữ giới.

3. Cơn đau lan đến cánh tay

Cơn đau lan rộng ra cánh tay cũng là một trong những triệu chứng phổ biến cảnh báo đau tim.

Bác sĩ Chambers nói: “Hầu như các cơn đau luôn bắt đầu từ ngực và di chuyển lan sang các bộ phận khác nhưng thường cơn đau sẽ lan ra cánh tay”.

4. Chóng mặt

Các vấn đề tim mạch có thể gây ra tình trạng chóng mặt, gây mất thăng bằng hoặc bị ngất xỉu. Tình trạng này có thể là do mọi người ăn uống không đầy đủ hoặc do đứng dậy đột ngột.

Tuy nhiên, nếu tình trạng chóng mặt đi kèm với các dấu hiệu như tức ngực hoặc khó thở bạn cần đi khám ngay lập tức.

Chuyên gia Bufalino nói : “Dấu hiệu này có thể cảnh báo bạn đang bị hạ huyết áp, khiến tim của bạn không thể bơm máu như bình thường”.

5. Mệt mỏi, khó thở

Tình trạng mệt mỏi hoặc suy nhược không rõ nguyên nhân kéo dài nhiều ngày hoặc đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó thở sau khi làm một việc gì đó chẳng hạn như leo cầu thang hoặc xách đồ có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe tim mạch.

PGS.TS Abha Khandelwal về y học tim mạch tại Stanford Health Care cho biết khó thở cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đau tim. Tình trạng này có thể xảy ra ngay sau khi bạn thực hiện một hoạt động tương đối đơn giản.

Khó thở cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm cơn đau tim.

6. Ngáy

Ngáy là tình trạng phổ biến thường gặp khi ngủ. Tuy nhiên, tiếng ngáy to bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo chứng ngưng thở khi ngủ.Ngưng thở khi ngủ là hiện tượng người bệnh ngừng hô hấp từ 5 - 10 giây hoặc hơn trong khi ngủ.

Theo Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, nếu không được điều trị, hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim, thậm chí tử vong sớm.

Nồng độ oxy trong máu giảm đột ngột xảy ra trong quá trình ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở làm tăng huyết áp và căng thẳng hệ thống tim mạch. Nhiều người bị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn phát triển huyết áp cao (tăng huyết áp), có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ.

7. Đổ mồ hôi

Đổ mồ hôi lạnh mà không có lý do rõ ràng có thể báo hiệu một cơn đau tim. Nếu điều này xảy ra cùng với các triệu chứng bất thường khác, mọi người nên đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra tình trạng bệnh.

8. Ho dai dẳng

Ho dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng suy tim sung huyết. Suy tim sung huyết xảy ra khi chức năng bơm máu của tim bị ảnh hưởng không cung cấp đủ máu cho cơ thể có thể khiến máu bị ứ lại, gọi là ứ dịch. Tình trạng ứ dịch xảy ra ở phổi sẽ gây ho mạn tính, thở khò khè, hoặc ứ dịch ở gan, ruột gây chán ăn, buồn nôn…

Ho dai dẳng rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Tình trạng ho có thể trầm trọng hơn khi nằm hoặc ngồi dậy khỏi giường. Thông thường, ho do bệnh tim thường là ho khan hoặc ho có đờm trắng hoặc chất nhầy đặc.

9. Chân, bàn chân hoặc mắt cá chân bị sưng

Chân bị sưng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng suy tim. Suy tim khiến chứng năng bơm máu của tim kém hiệu quả hơn so với bình thường. Lúc này, lưu lượng máu sẽ chậm dần và chảy ngược lại trong các tĩnh mạch ở chân. Điều này khiến chất lỏng tích tụ trong các mô dẫn đến sưng hoặc phù nề. Ngoài ra, tình trạng suy tim cũng có thể khiến thận khó loại bỏ nước và natri ra khỏi cơ thể, dẫn đến phù nề.

Chân bị sưng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng suy tim.

10. Nhịp tim không đều

Tim đập nhanh thường xảy ra khi lo lắng hoặc phấn khích, đây là điều bình thường. Tuy nhiên tình trạng suy tim cũng có thể khiến tim đập với tốc độ nhanh hơn. Nguyên nhân là do tình trạng suy tim gây suy giảm chức năng bơm máu ở tim, khiến tim phải đập nhanh hơn để bù đắp lại. Các biểu hiện đáng lưu tâm bao gồm đánh trống ngực hoặc nhịp tim không đều kéo dài kèm theo triệu chứng đau tức ngực, chóng mặt hoặc khó thở.

Cách để duy trì một trái tim khỏe mạnh

Tim mạch khỏe có tác động rất lớn đến sức khỏe tổng thể và tuổi thọ. Do đó, để duy trì một trái tim khỏe mạnh và giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mọi người cần duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh (nhiều rau củ quả và ít thực phẩm chế biến, thực phẩm nhiều dầu mỡ); tập thể dục thường xuyên, ngừng hút thuốc uống rượu.

Ngoài ra, việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch cũng đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tránh những hậu quả khó lường.