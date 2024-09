Kho bạc Nhà nước vừa có động thái mới trên thị trường ngoại tệ, dự kiến bơm lượng lớn VND cho hệ thống ngân hàng

Ảnh minh hoạ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại với khối lượng dự kiến tối đa là 150 triệu USD.

Số ngoại tệ này sẽ được mua theo hình thức giao ngay trong ngày 6/9 và ngày thanh toán dự kiến là 10/9. Ước tính theo giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (23.400 đồng/USD), số tiền KBNN sẽ chi ra để thực hiện giao dịch này vào khoảng 3.500 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm, KBNN thông báo mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại. Trước đó, KBNN đã chào mua tối đa 100 triệu USD vào trung tuần tháng 5.

KBNN chào mua ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm sâu trong những tuần gần đây.

Ghi nhận đến hôm nay (5/9), giá bán USD niêm yết tại các ngân hàng đã giảm xuống dưới mốc 25.000 đồng. Cụ thể, Vietcombank - Ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - đã giảm 85 đồng cả hai chiều so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 24.560 - 24.930 đồng/USD.

Trong khi đó, BIDV giảm đến 105 đồng cả chiều mua và chiều bán, xuống mức 24.585 - 24.925 đồng/USD. VietinBank hiện niêm yết giá ở mức 24.595 - 24.935 đồng/USD,

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã giảm hơn 500 đồng, tương đương mức giảm gần 2%.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng liên tục giảm nhanh và hiện giao dịch ở mức 25.200 – 25.240 VND/USD. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 2. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 750 đồng, tương đương giảm khoảng 3%.

Theo quy định, KBNN triển khai việc mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả bằng ngoại tệ của ngân sách nhà nước.

Việc KBNN mua vào lượng lớn USD sẽ làm tăng thanh khoản tiền Đồng trong hệ thống ngân hàng nói chung và nền kinh tế nói riêng.