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Khó khăn của Văn Thanh

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Hành trình vượt qua chấn thương và tín hiệu trở lại tích cực của Vũ Văn Thanh.

Phẫu thuật chấn thương từ đầu tháng 9/2025, nhưng đến nay, tuyển thủ Vũ Văn Thanh vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội. Ban đầu, anh tiến hành phẫu thuật tại TP.HCM để xử lý dứt điểm các vấn đề dai dẳng ở cổ chân bao gồm gọt xương, nối dây chằng và sụn chêm, với thời gian hồi phục dự kiến từ 6 đến 7 tháng.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật đầu tiên, Văn Thanh phát hiện các ngón chân không thể cử động bình thường. Kết quả chụp phim xác định phần gân chân của anh đã bị cắt phạm trong quá trình phẫu thuật. Đến cuối tháng 10/2025, anh buộc phải quay lại TP.HCM lên bàn mổ lần thứ hai để nối gân. Sự cố này làm chấn thương trở nên phức tạp hơn rất nhiều, khiến anh dù từng có lúc ra sân tập nhưng phải tạm dừng vì chân chưa ổn định.

Văn Thanh tích cực đón nhận chấn thương và vượt qua nó

Dù trải qua giai đoạn gian nan gắn liền với đôi nạng gỗ và đối mặt với vết sẹo mổ phức tạp, tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan. Mới đây, Văn Thanh đã đăng tải những hình ảnh cập nhật mới nhất về hành trình phục hồi của mình. Vết sẹo mổ lần hai hiện đã lành lặn và tình trạng thể lực cùng cổ chân của anh đã đạt mức 90 – 95%. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh các bài tập nâng cao sức mạnh và sức bền trong phòng gym, phát đi tín hiệu tích cực về ngày tái xuất sân cỏ đang đến rất gần.

Ảnh: TTNV

Theo Tiên Tiên

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