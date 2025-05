Khổ luyện dẫn lối vinh quang - câu chuyện của Bsmart và Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Việt Nam đương đại. Từ một cậu bé ở vùng quê Thái Bình, Hậu đã chứng minh được bản lĩnh của mình trên sân cỏ khi lần lượt chinh phục các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế. Ở tuổi 26, anh đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước: cầu thủ trẻ nhất vô địch AFF Cup và SEA Games, cầu thủ Việt trẻ nhất thi đấu tại châu Âu, cầu thủ trẻ nhất dự World Cup và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 3 năm liên tiếp. Từng bước vươn lên từ những điều kiện khó khăn, Hậu là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ và khát khao vươn tới đỉnh cao.

Ảnh cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Không chỉ nổi bật trong sự nghiệp, Đoàn Văn Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên người vợ xinh đẹp Doãn Hải My và cậu con trai nhỏ đáng yêu Đoàn Minh Đăng (bé Lúa). Khi quyết định xây dựng tổ ấm mới trong căn biệt thự 3 tầng, anh và vợ rất chú trọng vào không gian nội thất, đặc biệt là căn bếp, nơi cả nhà quây quần cùng nhau bên những bữa cơm ngon.

Bsmart mang trong mình lịch sử 35 năm truyền thống trong ngành nội thất tại Việt Nam. Bắt đầu từ một xưởng mộc thủ công tại Nam Định vào năm 1974, chuyên sản xuất salon và tủ chè theo phong cách Pháp cho quan chức và giới tư sản thượng lưu. Hiện nay, Bsmart đã vươn mình trở thành thương hiệu danh tiếng hàng đầu trong lĩnh vực nội thất cao cấp, chinh phục trái tim hàng ngàn khách hàng kỹ tính trên khắp cả nước. Với hệ thống showroom đẳng cấp tại Hà Nội và TP.HCM, Bsmart mang đến những trải nghiệm không gian sống tinh tế, sang trọng và đậm chất cá nhân, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực tủ bếp, tủ áo và đồ liền tường.

Điểm chung giữa Bsmart và Đoàn Văn Hậu không nằm ở ngành nghề mà ở tinh thần: sự tận tâm trong từng chi tiết, sự kiên trì trong hành trình theo đuổi đỉnh cao và niềm đam mê cháy bỏng. Chính sự đồng điệu ấy đã tạo nên một mối hợp tác đầy cảm hứng – nơi Bsmart mang đến giải pháp nội thất cá nhân hóa cho tổ ấm của gia đình Hậu.

Hợp tác giữa Bsmart và Đoàn Văn Hậu

Căn bếp may đo riêng cho gia đình Đoàn Văn Hậu là sự kết hợp tinh tế giữa thẩm mỹ hiện đại và công năng tiện nghi. Với tông màu ghi - be nhẹ nhàng, sang trọng, không gian này không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nơi thể hiện sự gắn bó gia đình. Hải My có thể thỏa sức bộc lộ khả năng nội trợ, trong khi Văn Hậu luôn sẵn lòng cùng vợ chuẩn bị bữa ăn ấm áp sau những ngày thi đấu căng thẳng. Cặp đôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, so sánh trước khi chọn Bsmart – một thương hiệu không chỉ thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, mà còn mang lại cảm xúc và sự hài lòng trong từng đường nét.

Từ một xưởng mộc truyền thống đến đối tác đồng hành cùng những tên tuổi hàng đầu, hành trình của Bsmart giống như một bản hoà tấu đầy nỗ lực và đam mê. Và trong lần hợp tác với Đoàn Văn Hậu, bản hoà tấu ấy lại được viết tiếp – Hãy cùng chờ đón căn bếp hoàn hảo cho tổ ấm trẻ trung, hạnh phúc và đong đầy yêu thương trong thời gian sắp tới.

