"Khó thở" vì Tóc Tiên

Nói đến Tóc Tiên, công chúng đã quá quen với hình ảnh một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách nóng bỏng, hiện đại và cá tính. Body săn chắc, eo bé xíu, đường cong nuột nà, thần thái luôn toát ra sự tự tin là "đặc sản" của Tóc Tiên từ nhiều năm qua. Cô chăm tập luyện, ăn uống khoa học, nghiêm ngặt để có thể flex vóc dáng bất cứ lúc nào, trên sân khấu hay đời thường.

Điều bất ngờ là sau khi kết hôn trong khi nhiều người chọn kín bưng thì Tóc Tiên không hề thay đổi mà còn bạo hơn, táo bạo hơn và gợi cảm hơn. Và gần đây, khi vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân, Tóc Tiên lại càng khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì loạt outfit hở bạo, sang - xịn - cuốn bất chấp góc chụp. Không chỉ thế, Tóc Tiên còn vướng nghi vấn "dao kéo" phần mũi. Nhiều người cho rằng Tóc Tiên dạo này quá khác, đôi khi dụi mắt mấy lần vẫn nhận không ra.

Nhìn loạt hình gần đây, Tóc Tiên sẵn sàng diện corset bó sát, đầm cắt xẻ hiểm hóc, crop-top siêu ngắn, khoe vòng eo phẳng lì, cơ bụng săn chắc và đôi chân dài thon mảnh. Từ sân khấu , WATERBOMB HOCHIMINH 2025, các show diễn lớn cho đến ảnh đời thường, nữ ca sĩ đều khiến công chúng phải ngỡ ngàng.

Tóc Tiên lắc hông, nhún nhảy cực cháy trong sự kiện WATERBOMB HOCHIMINH 2025

Liên quan đến tiết mục viral khắp MXH này, Tóc Tiên chia sẻ: "Vì tính đặc thù của các show biểu diễn khác nhau, có lẽ rất hiếm hoi và rất lâu sau nữa tôi mới có thể lôi nhân cách performer thật sự của mình lên sân khấu như thế này, nói thiệt hum qua mới lôi ra cỡ 85%. Nhưng cảm ơn tất cả vì đã ít nhiều đón nhận nhân cách này. Và cũng mong rằng dù ở nhân cách mềm mại nào khác vẫn sẽ được đón nhận như thế".

Cận vóc dáng của Tóc Tiên khiến hội chị em phải "xin vía", U40 mà xịn cỡ này!

Tóc Tiên sở hữu vòng eo phẳng lì, công chúng ưu ái gọi cô là "nữ hoàng gợi cảm" Vbiz

Tóc Tiên cũng không ngại diễn tình tứ với các vũ công khiến tiết mục thêm "nóng"

Không chỉ body thăng hạng, visual của Tóc Tiên cũng ngày càng sắc và "high-fashion" hơn. Lối makeup tập trung vào mắt sắc sảo, môi bóng căng mọng, highlight lấp lánh giúp cô trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Mái tóc đỏ trầm hoặc nâu chocolate cũng làm bật lên vẻ cá tính và trưởng thành của nữ ca sĩ.

Dạo này, mỗi lần Tóc Tiên xuất hiện là dân tình "khó thở" vì những màn khoe sắc vóc xuất sắc

Tóc Tiên vướng nghi vấn sửa mũi vì diện mạo khác lạ trong một sự kiện

Trong loạt ảnh đời thường, Tóc Tiên cũng luôn tranh thủ "flex" eo và tỉ lệ cơ thể đẹp

Dù chuyện hôn nhân còn đang là dấu chấm hỏi, nhưng Tóc Tiên vẫn cho thấy năng lượng tích cực, sự tập trung cho công việc và cách biến mọi biến động thành động lực để đẹp hơn, cuốn hút hơn. Và rõ ràng, điều khán giả nhìn thấy lúc này không phải sự xuống tinh thần, mà là một Tóc Tiên rực rỡ, quyến rũ và đầy nội lực, đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của nhan sắc lẫn phong cách.

Trước đây, khi được hỏi về chuyện có giới hạn ăn diện hở bạo sau khi kết hôn với Touliver, Tóc Tiên chia sẻ: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm".

Tóc Tiên từng chia sẻ cô thoải mái ăn diện theo những gì mình thích sau khi kết hôn

Mới đây nhất, Tóc Tiên lên tiếng phản hồi về việc "trượt tay" chia sẻ lại bài đăng gọi cô là "phụ nữ độc thân": "Hưng phấn nên ai quay clip đẹp tôi repost hết. Tại tôi thấy đã. Vì thế tôi không hề để ý mấy cái title cho tới khi... Câu chuyện qua miệng 1 người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những con bão xô nghiêng".

Về phía Touliver, anh vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống, không có bất kì phản hồi nào về mối quan hệ hiện tại với Tóc Tiên.