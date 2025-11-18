Tóc Tiên vội lên tiếng sau khi vô tình xác nhận độc thân, còn Touliver bình tĩnh đi tập gym

Sau 5 năm chung sống, Touliver và Tóc Tiên vướng nghi vấn đã trục trặc. Mới đây, nữ ca sĩ còn gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ lại clip đi diễn từ một tài khoản TikTok với tiêu đề nhắc tới việc đang độc thân. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cô đang ngầm thừa nhận chuyện tan vỡ với Touliver. Sau đó, Tóc Tiên bị soi đã hủy đăng lại clip này.

Ngay thời điểm chuyện hôn nhân được bàn tán rầm rộ nhất, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng làm rõ. Trong group chat riêng với fan ở Instagram, giọng ca sinh năm 1989 cho biết cô tiện tay chia sẻ lại tất cả clip trong đêm diễn và không hề để ý tới title.

Tóc Tiên cho hay: "Hôm qua hưng phấn nên ai quay clip đẹp tôi repost hết. Tại tôi thấy đã. Vì thế tôi không hề để ý mấy cái title cho tới khi... Câu chuyện qua miệng 1 người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những con bão xô nghiêng".

Tóc Tiên gây xôn xao khi chia sẻ lại đoạn clip nhắc tới việc cô đang độc thân

Cư dân mạng rộ nghi vấn cô và ông xã chia tay trong âm thầm

Nữ ca sĩ 8x sau đó đã gấp rút lên tiếng làm rõ trong group chat Instagram

Trong khi Tóc Tiên lên tiếng giải thích gấp thì Touliver lại gây chú ý theo cách hoàn toàn trái ngược. Anh thảnh thơi đăng ảnh đi luyện tập thể dục thể thao ở tập gym. Động thái “bình tĩnh như không” của nam producer lập tức khiến cư dân mạng thêm xôn xao bàn tán.

Từ khi vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân với Tóc Tiên, Touliver vẫn có hành động quen thuộc là giữ im lặng. Trên mạng xã hội, anh vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh cuộc sống thường ngày và không chia sẻ gì thêm.

Touliver đăng tải hình ảnh đi tập gym giữa lúc hôn nhân bị bàn tán xôn xao

Tóc Tiên từng được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc bên Touliver. Dù gắn bó đã nhiều năm, cả hai vẫn chưa có con chung. Nữ ca sĩ không ít lần vướng nghi vấn mang thai nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Năm 2021, Tóc Tiên từng chia sẻ vợ chồng cô muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp, chưa tính đến chuyện sinh con.

Gần đây, Tóc Tiên và Touliver liên tục bị đồn rạn nứt khi cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau hoặc đăng ảnh chung lên mạng xã hội như trước. Cả hai còn liên tục để lộ dấu hiệu đã không còn chung sống ở biệt thự đắt đỏ. Bên cạnh đó, Tóc Tiên thường xuyên đăng tải các status mang màu sắc tâm sự, chiêm nghiệm, khiến công chúng càng thêm tò mò về tình trạng hiện tại của mối quan hệ này.

Tóc Tiên và Touliver bị soi không còn chung sống ở biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh

Vào tháng 5/2023, khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí, có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng.

Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất chông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và 'bạo' hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy có 'bạo' quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm.

Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

Chuyện hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả



