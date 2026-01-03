Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoa Ngô là ai?

03-01-2026 - 18:30 PM | Lifestyle

Khoa Ngô - cái tên được nhắc nhiều nhất lúc này trước khi V.League trở lại thi đấu.

Cái tên Khoa Ngô bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông bóng đá Việt Nam lẫn Australia vào ngày 2/1/2026. Trong trận đấu giữa Perth Glory và Melbourne Victory tại vòng 11 A-League, tiền vệ trẻ này đã ghi dấu ấn đậm nét khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Bằng một tình huống bứt tốc xé gió bên hành lang cánh trái, Khoa Ngô xử lý bóng gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, ghi bàn thắng quý giá cho Perth Glory. Dù đội nhà nhận thất bại chung cuộc 2-3, nhưng với riêng cá nhân Khoa Ngô, anh đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại giải đấu cao nhất của Australia.

Khoa Ngô là ai?- Ảnh 1.

Rộ tin Khoa Ngô sắp về Việt Nam thi đấu (Ảnh: Perth Glory)

Khoa Ngô (sinh năm 2006) sinh ra và lớn lên tại thành phố Perth (Australia), nhưng tiền vệ này mang trong mình dòng máu Việt 100% với cả cha và mẹ đều là người Việt Nam.

Trước khi ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League), Khoa Ngô đã là một cái tên nổi bật ở các giải trẻ và National Premier Leagues (NPL) Tây Australia. Ở tuổi 19, anh đã có 6 lần ra sân tại đấu trường cao nhất xứ sở Chuột túi mùa giải 2025/26, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ tại một giải đấu đòi hỏi thể lực cực cao.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,65m, nhưng tiền vệ này lại mang trong mình những tố chất rê dắt trong phạm vi hẹp và những cú bứt tốc quãng ngắn rất tốt. Đáng chú ý, rộ thông tin Khoa Ngô sẽ về đầu quân cho một đội bóng khu vực phía Nam của Việt Nam, chơi ở đấu trường V.League. Với nền tảng đào tạo tại Australia Khoa Ngô hứa hẹn sẽ là một "vũ khí" mới, mang đến sự đột biến cho hàng công của bóng đá Việt Nam trong những chiến dịch sắp tới.

Theo Hải Đăng

