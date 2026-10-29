Khoan giếng sâu 30m để lấy nước rửa sân bãi, 1 công ty logistics bị cơ quan chức năng phạt hơn 193 triệu đồng

Theo trang thông tin của Cục Thủy vụ Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 13/11/2023, sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đến kiểm tra một địa điểm trên đường Thủy Sản, quận Bảo Sơn. Tại đây, cơ quan chức năng Thượng Hải phát hiện một công ty logistics đã lắp đặt giếng khoan tại địa phận của công ty để khai thác nước ngầm.

Giếng có độ sâu khoảng 30m, đường kính miệng giếng khoảng 200 mm. Đường ống kết nối bên ngoài có đường kính khoảng 62 mm. Nguồn nước khai thác chủ yếu được sử dụng để rửa sân bãi, làm sạch vật liệu và hạn chế bụi phát sinh trong quá trình hoạt động.

Qua điều tra, cơ quan chức năng địa phương xác định công ty chưa nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác nước với cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc về tài nguyên nước trước khi lắp đặt thiết bị lấy nước. Hành vi này vi phạm khoản 1 Điều 48 Luật Nước của Trung Quốc.

Theo quy định trên, tổ chức và cá nhân trực tiếp khai thác nước từ sông, hồ hoặc nguồn nước ngầm phải xin giấy phép theo chế độ cấp phép khai thác nước và sử dụng tài nguyên nước có thu phí, trừ một số trường hợp lấy lượng nước nhỏ phục vụ sinh hoạt gia đình hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ.

Căn cứ điểm 1 Điều 69 của luật này, Cục Thủy vụ Thượng Hải yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hành vi khai thác nước trái phép, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 50.000 NDT.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết nước ngầm là nguồn tài nguyên quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm nguồn cung nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì môi trường sinh thái. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức hoặc không tuân thủ quy định có thể khiến mực nước ngầm suy giảm, tầng chứa nước cạn kiệt, gây sụt lún mặt đất và làm suy giảm chất lượng nguồn nước.

Những hệ lụy này không chỉ đe dọa an ninh nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh lương thực, môi trường và sự phát triển bền vững.

Theo quy định của Trung Quốc, hành vi tự ý khai thác nước ngầm có thể bị xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả và chịu các trách nhiệm pháp lý khác tùy tính chất, mức độ vi phạm. Trong trường hợp nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cá nhân hoặc tổ chức liên quan còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nước ngầm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Theo Cục Thủy vụ Thượng Hải, Trung Quốc)