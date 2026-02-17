Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng gần 4 triệu thùng

Một phát hiện dầu khí mới vừa được công bố tại khu vực Biển Bắc của Na Uy, góp phần củng cố thêm tiềm năng tài nguyên năng lượng tại thềm lục địa quốc gia sản xuất dầu khí hàng đầu Tây Âu này.

Theo thông báo ngày thứ Hai của Cục Quản lý Ngoài khơi Na Uy, tập đoàn năng lượng Equinor cùng các đối tác đã phát hiện dầu khí tại một khu vực thăm dò gần mỏ Gullfaks, nằm ở phía bắc Biển Bắc.

Cụ thể, phát hiện mới được xác định tại khu vực Granat, gần mỏ Gullfaks, cách thành phố Bergen khoảng 190 km về phía tây bắc. Trong liên danh khai thác, Equinor đóng vai trò nhà điều hành giấy phép sản xuất, hợp tác cùng công ty quản lý tài nguyên nhà nước Petoro và tập đoàn năng lượng OMV.

Các ước tính sơ bộ cho thấy mỏ Granat có trữ lượng thu hồi tương đương từ 1,3 đến 3,8 triệu thùng dầu. Dù quy mô không thuộc nhóm “siêu mỏ”, phát hiện này vẫn được đánh giá có ý nghĩa trong bối cảnh Na Uy đang tìm cách duy trì sản lượng khai thác ổn định trong dài hạn.

Theo cơ quan quản lý, các bên được cấp phép hiện đang xem xét phương án kết nối mỏ Granat với hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có tại khu vực Gullfaks. Đây là hướng phát triển quen thuộc trên thềm lục địa Na Uy, nơi các phát hiện mới thường được khai thác theo mô hình “dựa trên hạ tầng” – tức tận dụng giàn khoan, đường ống và trung tâm xử lý đã vận hành trước đó.

Chiến lược này cũng là một phần trọng tâm trong kế hoạch thăm dò của Equinor. Việc tìm kiếm các mỏ gần khu vực đang khai thác giúp rút ngắn thời gian phát triển dự án, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư nhờ giảm nhu cầu xây dựng hạ tầng mới.

Hồi tháng trước, Equinor cho biết tập đoàn dự kiến khoan từ 20 đến 30 giếng thăm dò mỗi năm, sau khi được cấp 35 giấy phép khai thác mới trong đợt đấu thầu các khu vực thăm dò đã phát triển của Na Uy. Trong tổng thể hoạt động, khoảng 80% chương trình thăm dò sẽ tập trung quanh các cơ sở hạ tầng hiện hữu, trong khi 20% còn lại dành cho các khu vực mới hoặc ít được nghiên cứu hơn.

Ông Jez Averty, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khai thác dưới lòng đất và thềm lục địa Na Uy của Equinor, nhận định tiềm năng tài nguyên tại khu vực này vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các phát hiện mới là yếu tố then chốt để hạn chế đà suy giảm sản lượng dự kiến trong tương lai.

“Vẫn còn rất nhiều năng lượng tiềm năng trên thềm lục địa Na Uy, nhưng chúng ta cần những phát hiện mới để hạn chế sự suy giảm sản lượng dự kiến,” ông nói, đồng thời cho biết việc từng bước đưa dầu khí từ các mỏ mới vào hệ thống hạ tầng sẵn có sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dù Na Uy đạt kết quả thăm dò tốt nhất trong vòng bốn năm vào 2025, Cục Quản lý Ngoài khơi Na Uy cho rằng quốc gia này vẫn cần đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, cũng như đầu tư thêm vào các dự án dầu khí mới. Nếu không, sản lượng khai thác được dự báo sẽ bắt đầu xu hướng suy giảm từ cuối thập niên 2020.

Phát hiện tại Granat vì vậy được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy chiến lược thăm dò gắn với hạ tầng hiện hữu đang tiếp tục mang lại hiệu quả, đồng thời góp phần duy trì vai trò của Na Uy trong nguồn cung năng lượng của châu Âu trong những năm tới.

Theo Oilprice﻿