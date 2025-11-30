Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoảng cách giữa “giàu có” và “dư dả”

30-11-2025 - 10:06 AM | Lifestyle

Tưởng giống nhau nhưng thực chất lại khác hoàn toàn.

Không ít người vẫn thường đánh đồng “giàu có” với “dư dả”, coi hai trạng thái là như nhau. Tuy nhiên, thực tế không hẳn là như vậy. Dù 2 khái niệm này giao nhau ở 1 điểm chung: Hiện tại không cần quá lo lắng, đau đầu chuyện tiền bạc, nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều sự khác biệt lớn.

Nhận biết được sự khác biệt giữa “giàu có” và “dư dả” sẽ giúp mỗi người nhìn nhận tài chính, cuộc sống và khả năng quản lý nguồn lực của bản thân một cách thấu đáo hơn.

1. Nguồn lực bền vững và nguồn lực tạm thời

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở mức độ bền vững của nguồn lực. Người dư dả thường sống dựa vào những gì họ kiếm được ở hiện tại - có thể là lương, tiền thưởng hoặc khoản tích lũy ngắn hạn, còn tương lai ra sao thì không dám chắc, không tự tin. Thế nên nếu những nguồn thu nhập của hiện tại sụt giảm hoặc tệ hơn là về 0, cảm giác dư dả lập tức bị ảnh hưởng và có thể biến mất hoàn toàn.

Khoảng cách giữa “giàu có” và “dư dả”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngược lại, người giàu có xây dựng một hệ thống tài chính bền vững: họ có nhiều dòng thu nhập khác nhau, đầu tư khôn ngoan, tài sản tích lũy có giá trị sinh lời lâu dài. Khi một nguồn thu bị gián đoạn, các nguồn lực khác vẫn đảm bảo sự ổn định, giúp họ duy trì trạng thái “giàu có” mà không bị phụ thuộc vào biến động ngắn hạn.

2. Khả năng tạo ra giá trị và khả năng tiêu xài giá trị

Khác biệt thứ hai liên quan đến khả năng tạo ra giá trị. Người dư dả thường tập trung vào việc duy trì mức sống hiện tại, sử dụng tài chính để tiêu dùng hoặc thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Sự dư dả có thể khiến họ cảm thấy thoải mái trong một thời gian, nhưng nếu không có khả năng tạo ra giá trị mới, trạng thái này dễ dàng tan biến khi chi phí tăng hoặc thu nhập giảm.

Người giàu có thì ngược lại, không chỉ giữ tài sản mà còn không ngừng tạo ra giá trị mới thông qua đầu tư, kinh doanh, hoặc phát triển năng lực bản thân. Chính việc tạo ra giá trị này giúp họ duy trì tài sản bền vững hơn.

Nói cách khác, giàu có gắn liền với khả năng sinh lời và tái tạo, trong khi dư dả chỉ là trạng thái tạm thời của tài sản và thu nhập.

3. Tư duy dài hạn và tư duy ngắn hạn

Khác biệt thứ ba là tư duy quản lý và hoạch định tương lai.

Khoảng cách giữa “giàu có” và “dư dả”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Người dư dả thường nhìn vào hiện tại, tập trung vào những gì họ có thể chi tiêu ngay lập tức, và thường ít quan tâm đến kế hoạch dài hạn. Điều này có nghĩa là trạng thái dư dả có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu một biến cố bất ngờ xảy ra.

Trong khi đó, người giàu có lại có tư duy dài hạn, luôn cân nhắc đến việc duy trì và phát triển tài sản trong nhiều năm, thậm chí qua thế hệ. Họ lập kế hoạch đầu tư, phân bổ rủi ro và chuẩn bị cho những tình huống không chắc chắn. Nhờ vậy, trạng thái giàu có của họ trở nên bền vững, khó bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn.

Tựu trung lại, trạng thái dư dả mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, nhưng nó lại thiếu tính bền vững. Còn trạng thái giàu có là một “nước đi dài hơi” hơn, không chỉ tập trung vào hiện tại đủ sống, đủ tiêu và có dư, mà còn là phải làm sao để kiểm soát và nhân lời tài sản, đảm bảo trạng thái ổn định trong tương lai.

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ số

