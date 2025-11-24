Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam ca sĩ 83 tuổi: Sang Pháp làm công nhân và thành ông chủ giàu có

24-11-2025 - 19:43 PM | Lifestyle

"Kinh doanh mè sửng thành công, tôi chuyển sang kinh doanh nhà hàng" – ca sĩ Thanh Phong chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Music Box, ca sĩ gạo cội Thanh Phong đã tâm sự về thời gian mưu sinh của mình tại Pháp. Ông nói: "Tôi khổ thật. Tôi sống tại Pháp. Lúc mới qua Pháp tôi phải làm nhiều việc lắm vì ai cũng khó khăn chứ chẳng riêng gì tôi.

Nam ca sĩ 83 tuổi: Sang Pháp làm công nhân và thành ông chủ giàu có- Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Phong ở tuổi 83

Đầu tiên, tôi đi làm công nhân cho hãng trong một năm. Để dành được một ít tiền, tôi mua sang nhượng một xưởng làm mè sửng. Kinh doanh mè sửng thành công, tôi chuyển sang kinh doanh nhà hàng.

Ở bên Pháp rất thịnh hành món vịt quay kiểu Trung Hoa. Nhưng vì quá nhiều tiệm vịt quay Trung Hoa mở ra rồi, tôi không cạnh tranh được nên làm về gà quay. Nhưng làm gà quay kiểu Tây thì không thể cạnh tranh được nên tôi làm về gà ta quay.

Công việc kinh doanh thành công nên tôi bận bịu quá, không thể đi hát được. Thành ra bao nhiêu năm qua tôi chỉ ở Pháp để kinh doanh buôn bán, không đi hát.

Tôi cũng nhớ nghề lắm, nhớ sân khấu và muốn được hát nhưng khổ nỗi không có dịp để đi hát".

Nam ca sĩ 83 tuổi: Sang Pháp làm công nhân và thành ông chủ giàu có- Ảnh 2.

Cửa hàng tại Pháp của Thanh Phong

Thanh Phong tên thật là Đào Công Thanh, sinh năm 1942. Từ thập niên 1960, nam ca sĩ đi hát nhiều và thành lập một nhóm 3 người tương tự để hát những bài nhạc đại chúng. Thanh Phong quen biết và chơi thân với 2 nam ca sĩ khác là Phương Đại và Duy Mỹ, 3 người thỏa thuận cùng nhau phối hợp thành một ban tam ca lấy tên là Ban Tam Ca Sao Băng.

Ngoài ca hát, Thanh Phong còn sáng tác một số ca khúc. Sau này, Thanh Phong từng có gian cộng tác với đoàn kịch nói của NSND Kim Cương, hát nhạc Cách mạng. Năm 1979, ông sang Pháp định cư cùng vợ và 3 con gái.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

