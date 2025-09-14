Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"

14-09-2025 - 09:05 AM | Sống

Đoạn clip chỉ hơn một phút về khoảnh khắc chị dỗ em khóc, được một bà mẹ chia sẻ khiến ai xem cũng cảm thấy ấm lòng.

Mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip dài chỉ hơn 1 phút nhưng lại khiến hàng trăm nghìn người phải "tan chảy". Clip được một bà mẹ trẻ chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa hai chị em trong gia đình. Tính đến hiện tại, đoạn video đã thu hút h ơn 600 nghìn lượt xem cùng hơn 2.000 lượt bình luận , trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều diễn đàn.

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 1.
Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 2.

(Nguồn: @me2consocgao)

Trong đoạn clip, em bé tỏ ra giận dỗi và khóc nức nở, dù mẹ hết sức dỗ dành nhưng không thể làm bé nguôi ngoai. Nhiều người từng trải sẽ dễ dàng hình dung tình huống này, khi con nhỏ rơi vào trạng thái "ăn vạ", thường chỉ có cách để trẻ tự nín. Thế nhưng bất ngờ thay, chỉ đến khi cô chị cả bước vào, mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn.

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 3.
Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 4.

(Nguồn: @me2consocgao)

Cậu em nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy chị, tiếng khóc lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong vòng tay an ủi, cô chị vừa vỗ về vừa khéo léo trêu đùa khiến em bật cười nắc nẻ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi em út đã vui vẻ trở lại, chị còn nắm tay em, dắt ra xin lỗi mẹ - hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người xem phải mỉm cười xúc động.

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 5.

(Nguồn: @me2consocgao)

Được biết người chia sẻ đoạn clip này là chị Vy Trần (kênh TikTok @me2consocgao), là mẹ của hai bé Gạo và Sóc (Gạo là chị lớn, Sóc là em út). Chị Vy Trần chia sẻ: "Vì bản thân không có anh chị em nên khi lập gia đình cũng muốn sinh cho đầy đủ. Đây có lẽ là cảm giác mà mình chưa bao giờ cảm nhận được. Hôm nay check cam mới biết có chị 2 thật tuyệt". Chị Vy cũng chia sẻ thêm, thành công của cuộc đời chị là sinh được hai đứa trẻ và chúng biết yêu thương nhau.

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, rằng con gái lớn thường biết san sẻ, giúp đỡ cha mẹ từ sớm, đặc biệt là trong việc chăm sóc các em nhỏ. Chính sự dịu dàng, tinh tế và tình cảm ấy, mà mọi người càng thêm thấm thía câu nói quen thuộc của ông bà xưa: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng".

Khoảnh khắc chị cả dỗ em khóc, cộng đồng mạng khen hết lời: Đúng là "ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng"- Ảnh 6.

Rất nhiều người cảm thấy ấm lòng khi xem được đoạn clip mà mẹ Vy chia sẻ.

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá

Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá Nổi bật

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới Nổi bật

Cuộc tử chiến trên không khiến cả Việt Nam rúng động: 52 phút kinh hoàng được tái hiện, kết thúc ám ảnh như đời thật?

Cuộc tử chiến trên không khiến cả Việt Nam rúng động: 52 phút kinh hoàng được tái hiện, kết thúc ám ảnh như đời thật?

08:12 , 14/09/2025
Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Chiêu lừa đảo mới: Người dùng iPhone coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

08:01 , 14/09/2025
Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"

Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"

07:51 , 14/09/2025
Cháy giàn giáo tại concert Em Xinh Say Hi, nhìn phát sợ!

Cháy giàn giáo tại concert Em Xinh Say Hi, nhìn phát sợ!

07:43 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên