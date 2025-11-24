Khoảnh khắc cột điện phát nổ kinh hoàng khi rơi xuống dòng nước lũ

Miền Nam Thái Lan đang phải đối mặt với thảm họa lũ lụt ngày càng leo thang, khi tỉnh Songkhla tuyên bố Hat Yai và các huyện lân cận là vùng đỏ và ra lệnh sơ tán khẩn cấp do mưa lớn vẫn tiếp diễn dưới áp thấp gió mùa mạnh.

Số liệu cập nhật sáng 23/11 từ Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết đã có 10 tỉnh phía Nam bị ngập lụt và khoảng 1,47 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lớn liên lục vài ngày qua.

Miền Nam Thái Lan đang bị mưa lũ nặng nề

Hơn 80 máy bơm nước đã được lắp đặt tại 68 địa điểm để đẩy nhanh quá trình thoát nước khỏi các cộng đồng quan trọng.

Trận mưa lớn đã khiến một số máy biến áp và cầu chì trên một số cột điện phát nổ, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng trong vài giờ.

Một cột điện đã phát nổ ít nhất hai lần sau khi rơi xuống dòng nước lũ dữ dội ở trung tâm Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, vào thứ Bảy (ngày 22 tháng 11).

Đoạn phim ghi lại vụ việc đáng báo động này đã được @thanapornmik đăng tải trên TikTok vào buổi tối cùng ngày. Video này nhanh chóng trở nên lan truyền, thu hút gần 5 triệu lượt xem tính đến thời điểm viết bài.

Cột điện bên cạnh cầu vượt đổ xuống từ từ khi nước lũ bùn chảy xiết bên dưới. Người ta nhìn thấy xe cộ và người đi bộ di chuyển qua cầu vượt khi vụ việc xảy ra. Khi tiếp xúc với nước, máy biến áp gây ra tia sáng xanh mạnh và tiếng nổ lớn. Một vụ nổ thứ hai nhỏ hơn màu vàng cam xảy ra sau đó vài phút khi các dây điện đứt và bắn ra những tia lửa. Sau vụ nổ, người đi bộ và người lái xe trên cầu vượt đã nhanh chóng rời khỏi khu vực lân cận.

